El deseo de Shannen Doherty que nunca pudo cumplir

La actriz Shannen Doherty, quien participó en la serie “Beverly Hills, 90210”, falleció el pasado 13 de julio a los 53 años luego de una larga batalla contra el cáncer que padecía desde 2015. Tras su partida, resurgió en redes sociales un fragmento de la última entrevista que ofreció en la cual revela su deseo más grande y que nunca pudo cumplir.

Muere la actriz Shannen Doherty, protagonista de ‘Beverly Hills 90210’

En un fragmento de la última entrevista que ofreció para el podcast “Let’s Be Clear With Shannen Doherty”. Allí se refirió a su oncólogo, el doctor Lawrence Piro, quien le proporcionó diferentes herramientas y tratamientos para intentar quedar embarazada, pero esto nunca sucedió. En 2019 inició con el procedimiento, pero los resultados fueron nulos.

Su intención de convertirse en mamá estuvo siempre presente y, cuando le diagnosticaron cáncer, ese deseo creció. “No solo quería un hijo para mí, sino también para mi marido. Lo quería para nuestro matrimonio. Quería que él también tuviera esa parte de sí mismo realizada”, indicó.

Kurt Iswarienko y Doherty pasaron por el altar en 2011, cuando consideraron que eran “mayores” para hacerlo. Posteriormente llegó la idea de ser padres y, por ende, la actriz se sometió a un procedimiento de fecundación in vitro (FIV). “Hice varias rondas de ella”, recordó en ese podcast.

A causa de la menopausia, se vio obligada a dejar de intentar con la fecundación in vitro y en 2016 la operaron de mastectomía. Poco a poco su posibilidad de tener un hijo junto a su esposo se desvanecía. A pesar de que en 2017 entró en revisión, ya en 2019 el cáncer avanzó y para el 2020 confirmó que estaba en etapa 4. Esta noticia terminó de destruir sus expectativas.

En 2023 se separó de Iswarienko y en diálogo con la revista People reconoció que se había abierto nuevamente al amor: “Tengo un mejor amigo hombre con quien bromeamos diciendo que estamos casados, y sus dos hijos y yo hemos tenido grandes avances y simplemente nos amamos y pasamos tiempo juntos, y los considero como mis hijos”, reveló.

Dos semanas antes de morir, y en ese mismo programa de podcast citado anteriormente, Shannen mostró una mejoría en su salud y dijo sentirse esperanzada.

“Al mismo tiempo, tengo que decir que hay algo positivo en ello y lo positivo es que, como la estructura molecular de mis células cancerosas cambió recientemente, significa que hay muchos más protocolos que puedo probar. Por primera vez en un par de meses, probablemente, me siento esperanzada. Antes tenía esperanza, pero todavía me estaba preparando”, aseguró.

Cuando entró en razón de que tal vez no tendría un final favorecedor, Shannen Doherty optó por poner a la venta algunos de sus muebles y pertenencias con la intención de llevar a su madre a recorrer diferentes países y ciudades.

“Son solo cosas. No las necesito. No me dan alegría, pero lo que me da alegría es llevarme a mi madre a lugares a los que siempre quiso ir”, dijo. Sin embargo, lamentablemente no pudo concretar esos planes que tenía en mente.

