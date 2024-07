Francisca de ‘Despierta América’ comparte video de su nueva casa

Francisca, presentadora del programa ‘Despierta América’, de la cadena Univision, ha compartido con sus seguidores en Facebook cómo avanza su mudanza a la nueva casa en la que vivirá con su familia, conformada por su esposo Francesco Zampogna y los hijos que tienen en común, Gennaro y Franco.

En la publicación que hizo la dominicana-estadounidense dio algunos detalles de la propiedad que adquirieron.

“Bueno, llegó el momento de mostrarles la casa, ¿pero qué creen? Han pasado semanas y seguimos, seguimos con el reguero”, dijo en el material que subió.

Luego explicó que mudarse y renovar espacios no es algo fácil. “Yo todavía no encuentro dónde organizar, miren la gran cantidad de cajas, porque es que nada más de pensar todo el trabajo que tengo que hacer, me duele la cabeza”.

¿Qué más se sabe de la nueva casa de Francisca?

La ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2015 dijo: “Yo sé que hay mucho reguero como para visualizar este espacio, pero el diseño de este lugar está muy bonito y ya verán cuando les enseñe después”.

En el video, la conductora de televisión habló también de un mueble que no está convencida de dejar en esta casa. “A veces uno se muda a un lugar y lo que tenías ya no te funciona en el nuevo lugar, porque los estilos son diferentes. Esta casa es muy diferente a la que yo tenía antes”, agregó.

Además, confesó que le falta mucho por organizar, aunque las habitaciones de los niños ya están listas.

“Yo como que dije, me voy a mudar porque lo imaginaba un poquito más fácil, pero esta mudanza, con dos niños, a una casa, gracias a Dios, un poquito más grande, ha sido todo un tema”, sumó.

La famosa pidió ideas a la gente para comprar muebles para su patio y también para organizarse en este proceso. “Yo llego todos los días diciendo ‘hoy lo hago, hoy mando esa caja para República Dominicana, hoy limpio el espacio’, pero miren, honestamente, con dos muchachitos, levantándome a las 4 de la mañana, pero no es fácil”, contó.

