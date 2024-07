Francisca se mete en “la jaula del lobo” por mensaje en IG

Francisca sueña con una familia numerosa mientras hoy en día disfruta de sus dos hijos: Gennaro, de casi 3 años, y Franco de apenas cuatro meses. La presentadora de “Despierta América” (Univision) le recordó recientemente a su esposo Francesco vía redes sociales que sólo les falta uno, un bebé para cerrar la fábrica… en el futuro.

¿Ya quieres tener el tercer bebé?

¡Nooo! Yo no estoy pensando en el tercero ya. Yo sé por dónde viene el comentario, porque lo puse en mi foto de la felicitación que le hice a mi esposo por el Día del Padre. Bueno, siempre hemos querido tres, pero no, todavía no estamos listos, todavía no.

“Cuando llegue el momento lo sabrán. De que se quiere se quiere, pero todavía solo tiene cuatro meses Franco, ¡llévenme suave!”.

No, yo no, ¡tú!

Sí, yo que lo dije, ¿verdad? Eso me pasa a mí, yo misma me metí como se dice, en “la jaula del lobo”.

¿Por qué tres?

No sé, o sea, yo fui mi hermano y yo… y yo quisiera tener una familia bastante grande. Me encantaría más de tres, pero yo creo que en estos tiempos, tres es como el quinto de antes.

¿Cuál dirías que es el mayor reto de Franco?

¡Ay! Tener a su mamá para él solito, eso es imposible. Porque Gennaro le compite y le compite, marca su territorio como diciendo “yo soy el primero”; eso es lo único.

¡Las novatadas de Francisca!

En conversación con Mezcalent, Francisca contó hace algunos meses atrás, cuál fue la novatada que cometió con su hijo Gennaro como madre primeriza. Y sobre esto dijo: “No comprar tantas cosas. Con el primero uno compra de todo, compra tanta ropa y al final todavía yo tengo ropa de Gennaro con etiquetas, porque ni siquiera me dio tiempo a usarlo porque crece muy rápido y cambia muy rápido.

“Y la verdad es que no hay necesidad porque ellos no necesitan tantas cosas materiales cuando llegan a este mundo. Necesitan lo apapache la mamá, necesitan su flechita, que le cambies el pañal y lo pongas a dormir, ‘that’s it’.

“También creo que como que hay fiestas que se hacen y como que no hay tanta necesidad de hacerlas; entonces creo que me voy a cohibir un poquito por allí“.

