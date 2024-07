Checo Pérez negó la existencia de cláusulas de rendimiento en su nuevo contrato con Red Bull

Después de todos los rumores que han ido surgiendo estas últimas semanas sobre posibles cláusulas de rendimiento en el contrato de Sergio Pérez, el mexicano aseguró en la víspera del GP de Hungría que todas esas especulaciones son completamente falsas.

Unas declaraciones que no van en línea con lo que dijo Helmut Marko hace unos días, confirmando que evaluarán el rendimiento de Checo en el parón veraniego para tomar una decisión.

Las últimas actuaciones del piloto de Guadalajara están dejando bastante que desear: acumula tan solo 15 puntos en las seis últimas carreras. Pese a haber tenido un buen inicio de temporada, lo que llevó a Red Bull a renovarle hasta 2026, no ha logrado tener regularidad con los resultados, al igual que ya le sucedió la campaña pasada.

Debido a esto, su futuro en la escudería de Milton Kenyes ha sido puesto en duda por muchos, algo sobre lo que el propio Pérez se ha pronunciado también: “Es difícil acallar el ruido externo, pero al fin y al cabo, vengo aquí a dar lo mejor de mí, a esforzarme al máximo. Al final del día, el ruido, creo que es obviamente mucho mayor cuando estás en Red Bull. Creo que es la belleza de este desafío y es por eso que me encanta. Es por eso que decidí firmar y ampliar mi contrato con el equipo porque me encanta el desafío. Es realmente duro, pero saca absolutamente todo de ti y por eso quiero seguir aquí”, declaró.

Y respecto a las supuestas cláusulas de rendimiento que permitirían que Red Bull le cesase en caso de no cumplirlas, el mexicano negó rotundamente la existencia de dichas estipulaciones: “No hay nada relacionado con eso. Obviamente, no puedo hablar de mi contrato, pero no hay nada relacionado con eso. Lo que he dicho es que las dos próximas carreras son muy importantes para mí. Quiero irme de vacaciones con un buen espíritu y creo que es bueno para el equipo irnos a las vacaciones en lo alto”.

“No hablo de otra cosa. Estoy totalmente concentrado y entregado y estaré aquí, y volveré a estar aquí el año que viene, y eso no es nada diferente. Estoy totalmente comprometido conmigo mismo”, zanjó Checo.

Asimismo, afirmó que le encanta estar en un equipo como Red Bull, bicampeón actual en el campeonato de Constructores, donde las críticas son mayores que en el resto y compartiendo asiento con el piloto más dominante de la actualidad, Max Verstappen.

“Es difícil callar el ruido externo, pero al fin y al cabo, vengo aquí a dar lo mejor de mí, a esforzarme al máximo. Al final del día, el ruido, creo que es obviamente mucho mayor cuando estás en Red Bull. Pero creo que es la belleza de este desafío y es por eso que me encanta. Es por eso que decidí firmar y ampliar mi contrato con el equipo porque me encanta el desafío. Es realmente duro, pero saca absolutamente todo de ti y por eso quiero seguir aquí”, finalizó.

Luego de competir en el Hungaroring el 21 de julio, la semana próxima la caravana de la Gran Carpa disputará el GP de Bélgica en Spa, antes de la pausa del verano que tomará un mes de descanso, antes de reanudar el 25 de agosto en Países Bajos.

