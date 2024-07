¿Por qué Carlos Adyan está ausente de ‘En Casa con Telemundo’?

El presentador boricua de televisión Carlos Adyan no ha estado durante varios días en el programa ‘En Casa con Telemundo’ y el motivo es que disfruta de un viaje por Europa junto a su esposo, el guionista Carlos Quintanilla.

En su cuenta en Instagram, el conductor ha subido varias fotos y videos en los que se le ve recorrer varios países del viejo continente.

Por ejemplo, el lunes compartió con emoción unas fotografías en Dinamarca y contó varias de las cosas que vivió y que le gustaron de esta aventura junto a su amor.

“El primer día de viaje tuvo matices, y sino me creen miren la tercera foto. Fascinado con Copenhagen. Visitamos varios lugares pero me encantó Tívoli Park, el parque que inspiró a Walt Disney a crear Disney Land, Y me encantó ver la Eurocopa en un bar flotante en pleno río ✨ ¡Felicidades España!”, dijo.

En otra publicación Carlos Adyan afirmó: “Lo que me hace feliz en este instante. 1. Viajar y posar en Coppenhagen. 2. Abrazar a mi marido mientras tomo café. 3. Comer hot dog”.

¿Quién suple a Carlos Adyan en el programa ‘En Casa con Telemundo’?

Mientras el puertorriqueño está fuera del show de entretenimiento, en su lugar está el creador colombiano de contenido Beta Mejía, quien acompaña a Chiky Bombom, Andrea Meza y Aleyda Ortiz a presentar los distintos contenidos de interés para la audiencia.

También se ha visto al colombiano en algunas entrevistas del show, dando su toque de energía y carisma a las conversaciones.

Con el paso del tiempo Carlos Adyan se ha convertido en una de las figuras más consolidadas de Telemundo, por lo que su ausencia en la pantalla chica genera muchos comentarios del público, que se pregunta en qué anda o piden que regrese pronto para disfrutar de su talento en el programa.

