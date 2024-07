¿Qué discutió Alexandria Ocasio Cortez con director de Casa Pueblo durante visita a Puerto Rico esta semana?

Nueva York – La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) se quedó esta semana en Ponce, Puerto Rico, para poder tener un encuentro más personal y extenso con los encargados Casa Pueblo en Adjuntas, intercambio en el que se discutieron asuntos como la propuesta de descolonización energética de la organización, la limpieza de los terrenos ocupados en Vieques por la Marina de Estados Unidos y la necesidad de construir puentes más directos con miembros de la diáspora en estados como Nueva York.

Arturo Massol, director ejecutivo de Casa Pueblo, reveló a preguntas de El Diario que la congresista del ala más progresista del Partido Demócrata pasó casi todo un día con él y otros integrantes del grupo medioambiental, como su padre Alexis, para conocer el alcance de los programas e iniciativas a futuro dirigidas a impulsar más proyectos de energía solar comunitaria.

“Tengo que decirte que ella sacó el día; no es que hizo una visita de una hora. Ella estuvo cinco horas o más en Adjuntas, y era una visita en la que se discutió el tema de las comunicaciones también, y la preferencia es que fuera una visita más íntima, sin prensa, porque queríamos profundizar en las conversaciones. Cuando hay prensa, las dinámicas no son iguales; lo queríamos más íntimo y genuino en ese sentido, que no hubiera inhibiciones y que pudiéramos hablar de manera franca”, explicó Massol a este rotativo.

El también profesor de biología en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez destacó que el hecho de que una congresista “especial” como AOC o de mucha influencia, no solo en Washington D.C. y NY, sino en otras áreas de Estados Unidos, haya visitado la sede de Casa Pueblo y otras áreas del pueblo en el centro de la isla ya es una ganancia.

“Más que anunciar que Alexandria estuvo en Casa Pueblo; eso secundario. Lo importante es que ella viniera, nos pudiéramos sentar. Ya ella conocía de Casa Pueblo; que pudiéramos profundizar. Ella tiene un compromiso con Puerto Rico. Ella es puertorriqueña, aunque esté representando a Nueva York, y hay una cultura de congresistas que mantienen esas relaciones, como Nydia Velázquez, que ella ha estado aquí en Casa Pueblo también”, consideró.

Massol añadió que la visita de Ocasio-Cortez estaba pendiente desde hacía varios años.

“De hecho, en el 2020 ella tenía una cita coordinada para visitar Casa Pueblo en marzo; el Covid la interrumpió. Y hace un tiempito más reciente también teníamos una programada, y un congresista murió, y ella fue porque parece que era muy querido, y también se canceló. Llevamos con el equipo de Alexandria coordinándolo desde hacía más de una semana. No es a última hora”, compartió el director ejecutivo de Casa Pueblo.

Ocasio Cortez, quien representa en el Congreso al Distrito 14 de Nueva York que incluye zonas de los condados de El Bronx y Queens, separó parte de su agenda para acudir a Casa Pueblo en medio de un viaje oficial a la isla junto a otros funcionarios federales como la también representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, y la secretaria del Departamento de Energía (DOE), Jennifer Granholm.

Casa Pueblo es una organización fundada en los 80 que ha logrado convertirse en un referente en cuanto a energía solar distribuida mediante paneles solares en techos. Entre sus proyectos más emblemáticos destaca la energización de la comunidad Altos de Cuba mediante paneles solares donados por entidades e individuos. Los hogares de unas 30 familias funcionan con placas solares y sistemas de almacenamiento de baterías gracias a los esfuerzos de la entidad.

De hecho, durante su recorrido por Adjuntas, Ocasio Cortez visitó ese y otros proyectos de Casa Pueblo.

“Ella llegó temprano; la recibimos con café; hablamos de la historia de Casa Pueblo, los voluntarios, los estudiantes que trabajan. Estuvimos en el Cine Solar; visito la galería de arte donde tenemos una exposición en este momento, y conoció a la artista residente que tenemos, Verónica Aponte…; estuvo con los niños que tenemos del campamento de verano”, enumeró Massol.

La congresista Alexandria Ocasio Cortez junto a Alexis Massol en Casa Pueblo. Foto: cortesía Ángela Pérez / Casa Pueblo

Adicional, AOC conoció el proyecto en curso de la Plaza de la Independencia Energética que operará mediante una microred de 55 kilovatios de potencia solar, y sembró café en la finca Madre Isla.

AOC envió mensaje en español por Radio Casa Pueblo

La congresista también envió un mensaje en español a la audiencia de Radio Casa Pueblo.

Durante su visita del martes a Casa Pueblo, @AOC hizo parada en Radio Casa Pueblo 1020. Aquí parte de lo que tuvo que decir. pic.twitter.com/3lTIUEyxnY — Casa Pueblo (@casapuebloorg) July 19, 2024

A preguntas de qué exactamente discutió con la congresista, Massol respondió: “Desde la defensa territorial…se habló de Vieques; se habló de la independencia energética, y pudimos hacer recorridos para que pudiera entender esas iniciativas y el porqué de los planteamientos de Casa Pueblo. Sobre el tema de la diáspora, hablamos de la necesidad de construir puentes más directos, por ejemplo, entre la autogestión comunitaria de Casa Pueblo con el pueblo puertorriqueño en El Barrio. Hay asuntos específicos como esos, pero también hablar del tema de la descolonización, donde hay una discusión política del futuro del país; y si allá en el Congreso está bastante imperial y colonialista decidiendo cómo debe ser ese proceso versus la que se está impulsando desde Casa Pueblo de descolonizarnos aún estando en la colonia para construir un referente diferente”, amplió.

“A nivel local, ¿ustedes quedaron en alguna iniciativa?, ¿ella se comprometió con algo en particular en términos de Casa Pueblo y las comunidades en Nueva York que ella representa?”, indagó este rotativo.

“Hubo unos cuatro o cinco asuntos puntuales, pero no quiero divulgar esa agenda en este momento; veremos cómo se desarrollan…para beneficio de Adjuntas y todo el pueblo, y sobre el tema de Puerto Rico y la descolonización. En Casa Pueblo, nosotros no usamos fondos de gobierno ni queremos asignaciones ni nada de eso…nosotros estamos impulsando la independencia energética, y, dentro de esa relación colonial que tenemos con EE.UU., que haya una representante puertorriqueña dentro de ese poder político es importante también”, respondió el activista.

Massol dijo que fue muy preciso en cuanto al tema de la crisis energética que enfrenta la isla, los programas para sistemas renovables que impulsa el gobierno federal y la propuesta de “independencia energética” que defiende Casa Pueblo.

“Le explicamos como hay un sesgo en la manera cómo las ayudas federales se ponen a trabajar en el país; el modelo federal de arriba hacia abajo versus el comunitario; la agilidad versus la burocracia; el sesgo y el discrimen contra la pobreza porque los pobres que no tienen hogar y viven en casas rentadas o los pobres que no tienen titularidad de su vivienda son excluidos de estas ayudas. En el caso nuestro, es el derecho a la energía para todos y todas”, indicó.

La visita el martes de Ocasio Cortez a Casa Pueblo se dio previo a los eventos oficiales con la delegación federal en Loíza y Coamo.

Esta semana, Granholm junto a las congresistas y personal de USDA Rural Development anunció las primeras instalaciones de placas solares en techos para el programa Acceso Solar con unos $440 millones de dólares del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF), aprobado en el Congreso y firmado por el presidente Joe Biden.

A juicio de Massol, programas como el mencionado tiene puntos buenos y malos. Sin embargo, cuestionó que los contratos para la instalación de estos sistemas se otorguen a compañías privadas del exterior.

“Mi preocupación y la de mucha gente en Puerto Rico…hay unos fondos para subsidiar a familias pobres a entrar a un modelo de pago por la energía, pero no con empresas puertorriqueñas, sino con tejanos y californianos. Eso representa un cambio de tecnología, qué bueno, no es petróleo, es el sol; pero el mismo modelo extractivista colonial energético, donde el país en lugar de usar su combustible propio para generar riqueza propia y democratizar esa generación, quedamos a la merced por los próximos 20 a 25 años estar pagándole por el sol a los tejanos. Eso es bastante problemático, porque eso no es independencia energética, eso es colonialismo energético”, planteó.

El mes pasado, Massol depuso ante el Comité de Descolonización de la ONU (Naciones Unidas), en Nueva York, sobre como la independencia energética acerca a Puerto Rico a la autodeterminación o a resolver el problema colonial.

Según Massol, la independencia energética es un acto político y de resistencia de arriba hacia abajo o que surge de las comunidades con el fin de lograr control de sus recursos naturales.

En el centro de la filosofía de Casa Pueblo está la necesidad de dejar atrás la dependencia a los combustible fósiles como uno de los medios para batallar contra el colonialismo.

Sigue leyendo:

Entrevista: Casa Pueblo llega hasta la ONU en NY para insistir en la independencia energética de Puerto Rico

Arturo Massol de Casa Pueblo sobre recientes apagones en Puerto Rico: “vamos de mal en peor”

Jennifer Granholm pide a LUMA Energy y Genera PR agilizar reparación de la red eléctrica en visita a Puerto Rico

Evento de USDA Rural Development, DOE y EPA en Puerto Rico destaca iniciativas de resiliencia energética en zonas rurales