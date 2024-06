Entrevista: Casa Pueblo llega hasta la ONU en NY para insistir en la independencia energética de Puerto Rico

Nueva York – En la comunidad Altos de Cuba en el municipio de Adjuntas, Puerto Rico, unas 30 familias ya no se tienen que preocupar como antes por el peso de la factura por consumo de energía eléctrica. Antes del año pasado, los residentes, en promedio, pagaban el doble de lo que pagan hoy.

Cada uno de los hogares, muchos de los que cobijan a adultos mayores con enfermedades como diabetes, asma y alta presión, fueron energizados con placas solares a través de una iniciativa de la organización sin fines de lucro Casa Pueblo.

“Ahí (en Altos de Cuba) es el derecho a la energía no importa si vives alquilado; las residencias deben tener ya producción autónoma. La factura le ha bajado en 50 % a las familias, de $50 o $60 dólares que pagaban, ahora están en $25 porque el consumo diurno viene por el sol, y el nocturno o cuando está nublado, viene por la Autoridad (de Energía Eléctrica / AEE). De esa manera, ellos han reducido su factura en casi $25 a $30 dólares en promedio”, indicó a El Diario Arturo Massol, director ejecutivo de Casa Pueblo.

En el caso de estas “casas-cucubanos”, las unidades cuentan con seis paneles fotovoltaicos, cuatro baterías que proveen una reserva de 12 kilos y un inversor de 3,000 vatios.

La iniciativa para convertir a la comunidad en una urbana solar en este pueblo de la montaña también incluyó otras estructuras como el colmado de Sharon Cedeño.

En el negocio, se instaló un sistema interconectado a la red con 24 módulos de 400 vatios, 12 baterías selladas de 250 amperes y un inversor de 15 kilovatios.

“El colmado, de $400 dólares, ahora paga $5 por estar conectado a la Autoridad para recibir energía eléctrica cuando no hay sol”, precisó Massol en entrevista exclusiva con este rotativo.

Massol explicó que, en el caso de la tienda de comestibles, la estrategia se basó en un diseño que pudiera generar más energía de la que consume, para así perservar los alimentos mejor, ampliar la oferta de productos disponibles y aumentar la clientela.

“Era una estrategia para que la dueña del colmado, Sharon, una empresaria trabajadora, no tuviera que cerrar el negocio, ni subir el costo de lo que ella le vende a la comunidad; resolvimos el problema más grave de inflación que es el tema energético. Ahora diversificó productos, vende helados, carnes, porque no pierde el inventario porque se fue la luz”, expuso.

Residentes no tuvieron que pagar por placas solares ni por la instalación

Una parte destacada de esta iniciativa es que los beneficiarios no tuvieron que pagar ni por los sistemas ni por la instalación.

Los fondos y el recurso humano para levantar los paneles solares a partir del año pasado fueron resultado de esfuerzos colaborativos entre Casa Pueblo y entidades como “Let’s Share the Sun”, con base en Nueva York, y Honnold Foundation.

Personal de la empresa local “Sol de la Montaña” realizó las instalaciones y ofrece el mantenimiento a los sistemas fotovoltaicos.

Parte del enfoque de Casa Pueblo es armar con energía a miembros de los sectores más vulnerables de la sociedad. Por eso el proyecto también benefició a un hogar de adultos mayores en el municipio.

“El hogar de adultos mayores, de $1,200 dólares que pagaba, ahora paga $200. Esa economía le permite mantener el servicio del hogar operando y no tener que transferirles ese costo energético a los pacientes, y, así por el estilo, montones de ejemplos de economía…así que la idea es generar actividad económica, oportunidades empresariales, que se generen empleos; que si algo se dañan, ellos puedan responder, la comunidad misma…”, argumentó el profesor, quien obtuvo un doctorado en Center for Microbial Ecology de Michigan State University.

Transformación a energía solar es un cambio de visión

Para los encargados de Casa Pueblo la transformación no se trata de un mero cambio de tecnología; sino de visión y consciencia. En esa ruta hacia la libertad energética de arriba hacia abajo, como la describe Massol, el centro es la comunidad. La meta: transformar los espacios privados en espacios públicos.

“En el caso nuestro, no son fondos de gobierno. Hemos tenido mucha filantropía, gente que se nos acerca y que quiere ayudar a que el acceso a la energía solar no sea solamente para gente privilegiada que puede pagar o financiar estos sistemas. En el caso nuestro es una respuesta social. Oxfam America nos ayudó a atender algunas de estas casas. The Honnold Foundation (HF), de Alex Honnold nos ayudó a hacer las microrredes; nos han donado paneles solares. Tuvimos el concierto por la independencia energética en la Universidad de Puerto Rico para levantar fondos propios. Es como una diversidad de estrategias para ir avanzado poquito a poco en esta transición energética a escala comunitaria”, detalló el activista medioambiental.

Partiendo de esta idea, Casa Pueblo también ha asumido espacios externos para hacerlos más accesibles a la comunidad mediante sistemas de energía solar.

Plaza de la Independencia Energética de Puerto Rico

El más reciente de los proyectos en proceso como parte de “Adjuntas Pueblo Solar” es la Plaza de la Independencia Energética de Puerto Rico.

A través de un sistema de microrredes, se ampliará el acceso a energía limpia para beneficio de artistas, científicos y la comunidad en general. De hecho, la estructura también proporcionará energía para responder a las cargas críticas de siete casas aledañas.

Para desarrollar la plaza, Casa Pueblo adquirió un predio de tierra cercano al proyecto artístico “Bosque Solar” inaugurado hace dos años. El espacio será habilitado con una microrred de 55 kilovatios de potencia solar con 79 kilovatios hora de almacenaje en baterías y un inversor de 44 kilovatios.

Proyectos de energía solar que desarrolla Casa Pueblo en Adjuntas. Foto: cortesía de Casa Pueblo

Desde el 1999, aproximadamente, Casa Pueblo ha ido desarrollando desde su sede o centro cultural una cartera de proyectos en pro de energía renovable con el sol como fuente primaria como parte de su enfoque de autogestión comunitaria que buscar proteger los recursos naturales, culturales y humanos.

Hasta la fecha, la diversificación del trabajo de la organización se ha traducido en proyectos como Radio Casa Pueblo, Bosque Escuela, Café Madre Isla, Finca de Ecoturismo Madre Isla, Cine Solar y Mariposario, entre otras.

Los proyectos de energía solar que encabeza Casa Pueblo en Adjuntas han impactado a comunidades como la de Altos de Cuba. Foto: cortesía de Casa Pueblo

De esta forma, la organización se ha vuelto un referente mundial en el Caribe en cuanto a impulso de energía solar al punto que sus propulsores han llevado el mensaje a lugares como Congo, en África; Colombia y República Dominicana, así como a decenas de universidades en Estados Unidos.

Además, figuras de alto nivel político y gubernamental en Estados Unidos como la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; y más recientemente, la secretaria del Departamento de Energía (DOE), Jennifer Granholm, han visitado Casa Pueblo para destacar su aporte social.

Massol depone hoy ante la ONU sobre independencia energética para Puerto Rico

Precisamente, este jueves, Massol depondrá ante el Comité de Descolonización de la ONU (Naciones Unidas), en Nueva York, para explicar cómo la independencia energética acerca a Puerto Rico a la autodeterminación o a resolver el problema colonial.

“Cuando nosotros empezamos en el 1999 con la primera instalación, éramos una ultra, ultra, minoría, y la gente pensaba que nosotros estábamos locos poniendo energía solar en Casa Pueblo…. Cuando llegó María, que ya habíamos actualizado el sistema que resistió los vientos y que teníamos luz el día después, que la radio comunitaria siguió funcionando, la gente vio que esta opción funciona y aprendió que generar energía con el sol es una buena alternativa, y ya pasamos esa conversación. En Adjuntas, no tienes que ir a convencer a la gente que el sol funciona; es más, es un estado de necesidad…La crisis de María es la crisis de la austeridad; la crisis política de un país que no pudo responder después del paso del huracán María provocó que la gente supiera que esta ruta se puede hacer y que se está construyendo…”, planteó el ingeniero civil.

Casa Pueblo inició en el 1980 cuando el gobierno de Puerto Rico intentaba explotar 17 yacimientos de plata, oro y cobre. De haberse concretado ese plan, la catástrofe ecología y social habría impactado unas 36, 000 cuerdas de terrenos no solo en Adjuntas, sino en Utuado, Lares y Jayuya, según destacan en el sitio web de Casa Pueblo. Gracias al esfuerzo de fundadores como Tinti Deyá Díaz y Alexis Massol González, madre y padre de Arturo, respectivamente, junto a voluntarios, eso no ocurrió.

El tema energético es un tema político

A pesar de las transformaciones de Casa Pueblo a través de los años, hay algo que se ha mantenido intacto como base para la acción: el tema energético en uno político.

“¿Cuándo la independencia energética se vuelven un acto político, de resistencia?”, preguntó El Diario.

“Desde el principio. Desde el 1999, cuando Casa Pueblo instala energía solar, la propuesta política es dejar atrás la dependencia del modelo de combustible fósil que ha sido la razón o una de las justificaciones que utiliza el coloniaje para decir que Puerto Rico no se puede autodeterminar, que no tenemos petróleo, carbón; que no tenemos recursos naturales, que dependemos de otros. Estamos diciendo vamos a liberarnos de esa economía de combustible y vamos a generar energía propia con el sol que requiere una infraestructura, pero la operación de esa infraestructura, el combustible es gratuito. Y aquí la penumbra principal es el combustible, el ajuste por combustible, lo que es peso en la carga energética”, abundó Massol miembro del Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez.

La “insurrección energética” que promueve Casa Pueblo

Massol argumentó que la “insurrección energética” que promueven, inevitablemente, responde la inacción de las autoridades gubernamentales y al discurso que incentiva la dependencia.

“Después del huracán María, hemos empezado a transformar el paisaje energético más allá de Casa Pueblo y le hemos llamado la insurrección energética porque es un movimiento de abajo hacia arriba. El Gobierno dice que quiere gas; el Gobierno, de arriba hacia abajo, no hace su parte. De abajo hacia arriba, estamos como empujando, a través del ejemplo, de que esta transición es viable, buena, que le sirve bien a la gente y tiene otros impactos en salud, comunicaciones; los bomberos recibiendo llamadas en medio de Fiona porque tenían energía solar en Adjuntas, pero en Ponce, no”, destacó.

Independencia energética como paso previo a un proceso de autodeterminación

El entrevistado dijo estar convencido de la necesidad de la independencia energética en el territorio como un paso esencial previo a cualquier proceso político legislativo de autodeterminación.

“Movernos hacia la independencia, aunque la discusión política del futuro político de Puerto Rico está como en un impasse, en un limbo, no avanza, y la propuesta que si un referéndum, que si la Constituyente, y eso no avanza y seguimos perenemente en el mismo estancamiento colonial; por qué nos discutimos la posibilidad de construir la primera independencia de Puerto Rico que es la energética, que es importante; si el país aspira a ser un estado, pues necesita independencia energética; si queremos ser república, necesitamos tener independencia energética. Es avanzar en un tema que es muy puntual que pone al país en una mejor posición para pensar su destino político”, explicó Massol sobre el enfoque de su ponencia hoy ante la ONU.

“Si estamos en medio de esa transición energética, tiene que ser hacia esa mirada de construir independencia para el país, no un cambio de tecnología que nos lleve a más coloniaje energético de mayor dependencia y perpetuar el estado colonial. Por eso es que el tema político es clave, es fundamental en términos de la toma de decisiones de qué proyectos sí y qué proyectos no; qué adelanta que el país produzca su propia energía y genere riqueza propia y todos estos temas versus aquellos que son la misma mentalidad extractivista, pero en lugar de que sea gas natrual, que nos traigan el sol. Pues no, tiene que ser romper el modelo de la dependencia”, insistió.

La participación del profesor se da en medio de un agravamiento en la crisis energética de la isla por los más recientes apagones bajo la compañía privada LUMA Energy, y cuestionamientos sobre la incapacidad de las autoridades estatales y federales para hacer frente a la situación a pesar de los miles de millones de fondos federales asignados para la reconstrucción de la red eléctrica.

En ese sentido, Massol consideró que la intervención gubernamental en estos procesos no debe ser para privilegiar a compañías extranjeras con contratos para operar sistemas de energía solar por décadas.

“El término independencia energética lo hemos tenido que incluir porque hay muchas asignaciones congresionales para energía renovable, y algunas de ellas son extremadamente problemáticas porque lo que hacen es como subsidiar a la gente que necesita apoyo para estos sistemas, pero para entrar en el modelo de negocios de Sunrun, Sunnova, con acuerdos de compra venta a 20 y 25 años. El tema energético no es simplemente un cambio de tecnología…nosotros aspiramos a que la infraestructuras energéticas sean comunitarias, la gente, los comercios para impulsar activación económica, para descentralizar, reducir la dependencia de ese modelo centralizado, no para pagarle a los tejanos por el sol por los próximos 20 años…La asignación es como una medida de reparación colonial para atender su responsabilidad con el sistema eléctrico del país, pero no puede ser extractivista y colonial”, puntualizó.

80 ponencias ante la ONU este jueves por la descolonización de Puerto Rico

En la audiencia de hoy del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas sobre Puerto Rico, unas 80 organizaciones e individuos solicitaron declarar.

Algunos de los grupos que han anunciado su participación están el Frente Independentista Boricua, Boricuas Unidos en la Diáspora, el Comité del Partido Independentista Puertorriqueño de Nueva York, Puerto Ricans In Minnesota, Puertorriqueños Unidos en Acción (Washington, DC), Victory for Puerto Rico, A Call to Action on Puerto Rico y Colectiva Feminista en Construcción.

La de hoy será la edición número 42 del encuentro que en resumen busca exponer la situación colonial de Puerto Rico, territorio de EE.UU. desde hace más de un siglo.

El resultado usual de la jornada es que el comité aprueba una resolución, por consenso, en favor del derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia.

Sin embargo, en vista de que la isla no tiene presencia en foros internacionales debido a su condición territorial, quienes participan lo ven como una oportunidad valiosa para remarcar en la necesidad de que se atienda el problema colonial de Puerto Rico.

Desde la ONU, además se hace un llamado para que EE.UU. promueva un proceso de autodeterminación (que debe provenir del Congreso federal) y solicita a la Asamblea General de la ONU evaluar de forma abarcadora el caso de la isla.

“No podemos desatender los poquitos foros que tenemos a nivel internacional. P.R. está fuera de esa participación directa en foros internacionales. Esta es una de las excepciones en las que P.R. puede ir a este foro internacional y plantearlo…Tenemos que ir ocupando todos los espacios para llevar este mensaje a los foros que sean, y cómo esto rebota o cómo puede tener otras implicaciones, no sé en las Naciones Unidas, pero en la agenda de Casa Pueblo fortalece de que hemos estado conversando lo que pensamos en todos los espacios disponibles”, concluyó Massol.

Sigue leyendo:

Departamento de Energía de EE.UU. asegura a El Diario que monitorea recientes apagones en Puerto Rico bajo LUMA Energy

AEE necesitaría unos $13,600 millones más en inversión para transición a energía renovable 100 %, según análisis de CNE de estudio PR100 de DOE

Puerto Rico: Departamento de Energía de EE.UU. reconoce en informe final PR100 que un 100 % de energía renovable para el 2050 no será fácil

“Programa Acceso Solar” del DOE para paneles fotovoltaicos en Puerto Rico: 10 puntos clave

Cientos de puertorriqueños protestan contra continuos apagones en la isla bajo LUMA Energy