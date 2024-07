Wendy Guevara vio ‘Aventurera’ y opinó sin reservas de la obra

Wendy Guevara, ganadora del reality show ‘La Casa de los Famosos México’, vio este jueves la obra ‘Aventurera’, protagonizada por Irina Baeva y en la que se estrenó Nicola Porcella, su amigo dentro de la competencia de TelevisaUnivision.

Luego de disfrutar del espectáculo, la creadora de contenido dijo: “La obra me pareció hermosa, divina, vengan, es una oportunidad de venir a ver ‘Aventurera’, es algo hecho con mucha dedicación y mucho amor. Te diviertes, te enganchas con la historia. Jamás había visto esto”.

Afirmó que estaba pequeña cuando Carmen Salinas estaba en la pieza teatral, pero siempre quiso verla.

“Es divino, todos bailan y cantan increíble. Me encantó porque vine a ver mi Nicola, mi hermano, que tanto adoro y lo hizo espectacular como todos, como Daniel Elbittar, Irina Baeva”, contó.

Hizo una mención especial a Coco Máxima. “Es otra cosa, es super talentosa igual que todos los que están aquí, por eso están parados en esta obra que se llama ‘Aventurera’”, dijo.

Consideró que en el elenco quizás no habrá quienes tengan muchos años de trayectoria, pero se trata de un grupo de profesionales que ha sacado adelante este proyecto.

“Todo mundo merece una oportunidad, trabajar, y salir adelante”, comentó en el video.

Wendy Guevara habló de la posibilidad de hacer teatro e indicó que para hacer algo así necesitaría prepararse mucho para salir airosa de un compromiso como este.

En la entrevista le preguntaron por Irina Baeva y confesó que hablaron brevemente y la felicitó, aunque no quiso dar opinión sobre la ruptura que la rusa ha protagonizado recientemente con Gabriel Soto.

Luego, al final de la entrevista, invitó a la gente a ver ‘Aventurera’, pues considera que es una obra de calidad que merece la asistencia del público.

Varios usuarios reaccionaron a las declaraciones de la youtuber con mensajes como: “¡Seguramente Wendy bailaría mejor y con más ritmo y sabor porque la Irina no da una!”, “La verdad de tanto escuchar las críticas le dan a uno ganas de verla, pero uno que vive en Guanajuato no tengo tiempo, pero ya vi la película y me imaginaba a Irina, ojalá que ya la dejen en paz”.

