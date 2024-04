Julián Gil y Wendy Guevara protagonizan la telenovela “Un amor viejo en París”

Wendy Guevara viajará fuera de México por primera vez. La ganadora de La Casa de los Famosos México vivirá una historia de amor para “La Jugada”, programa deportivo de TelevisaUnivision. “Un Amor Viejo en París” es el nombre del melodrama que contará con 25 capítulos. Guevara tendrá como pareja amorosa dentro de la historia a Julián Gil, quien protagonizará junto a ella esta nueva historia de amor.

Julián Gil estalla: “No estoy muerto… mi hijo tiene derecho a saber quién es su papá”

La producción de esta historia cuenta con Jorge Guerrero. Mediante un comunicado de prensa se ha informado que la historia pretender brindarle a los espectadores “una experiencia única llena de romance, drama y emociones, en la sede de las Olimpiadas 2024“.

De momento no se conoce una fecha concreta para su emisión, pero tomando en cuenta que todo será parte de la cobertura de las Olimpiadas del presente año, podríamos estar viéndola a partir del mes de julio. Este magno evento deportivo empezará el 26 de julio y terminará el 11 de agosto de 2024.

Después de que Wendy ganara La Casa de los Famosos de México el público esperaba verla en una telenovela de Juan Osorio, protagonizando una historia de amor con Nicola Porcella, sin embargo esto no pasó. Por esta razón, ahora las expectativas son altas.

Julián Gil recibe el apoyo de la comunidad artística, luego de anunciar que el cáncer regresó

A través de Instagram, el actor compartió la noticia junto a la siguiente imagen y añadió estas palabras: “Uy mamacita… Prepárate, París nos espera para vivir una historia de amor divina. ¡Estás lista Wendy Guevara! Este será un amor olímpico”.

La reacción de su público no se ha hecho esperar y así han sido los comentarios: “No sé si quiero ser Julián para estar al lado de Wendy o Wendy para estar al lado de Julián”, “Quiero participar en esta historia y quiero que mi papel sea la amante, pero no solo de Julián, si no de todo el elenco. Los amo babys”.

Dicho esto, la noticia sin lugar a dudas ha impactado a los fans que siguen los realitys como La Casa de los Famosos de Telemundo. Porque por fin le llegó la telenovela y el protagónico para la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara. Mientras que los fans de Pepison siguen esperando por Pepe Gámez y Madison Anderson.

