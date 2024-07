Investigador del caso Rolandito en el 2020 analiza descarte de pista que ubicaba a desaparecido en Boston

Nueva York – El investigador internacional Fernando Fernández, quien en el 2020 indagó en una confidencia sobre el supuesto paradero de Rolandito Salas Jusino, desaparecido hace 25 años en Puerto Rico, también recibió la pista más reciente que apuntaba a que el boricua se encontraba en algún estado en el noreste de Estados Unidos.

En entrevista exclusiva con El Diario NY, Fernández, de origen puertorriqueño, reveló que en abril pasado lo llamaron para informarle sobre el alegado paradero de Rolandito ante la supuesta lentitud de las autoridades en la isla para examinar la pista.

Tras una prueba de ADN que se le realizó a la persona en cuestión, las autoridades inmersas en la investigación, liderada por la Interpol y la Policía de Puerto Rico, descartaron, el 11 de julio, que se tratara de Salas Jusino, quien desapareció cuando tenía 4 años de un parque en la urbanización en la que residía en Toa Alta.

“La misma persona que le da la pista a Rolando (padre de Rolandito) en enero, que está viendo a este joven desde diciembre del año pasado, lo retrata, le toma video, trató de comprarle un vehículo para tener más información de quien era su jefe en donde trabajaba, le da todo a Rolando (Salas Cardona) …en enero. En abril me llama a mí y me dice lo que estaba pasando, ‘mire, Fernández, que usted ha investigado el caso de Rolandito; yo quiero hablar con usted’, y me cuenta todo”, declaró Fernández, miembro del Concilio de Investigadores Internacionales.

Fernández añadió que el hombre que suministró la pista al padre de Rolandito presuntamente vivió en Puerto Rico y laboraba con quien creía era el desaparecido.

“El caballero ve a este joven que es su jefe, y le recuerda a Rolandito, y empieza a ver características…El conoce a Rolando, padre. Llama a Rolando y le dice lo que está pasando, y le da toda la información que tiene. El me dice que le dio la pista al papá, y el papá tiene la pista, pero no han hecho nada…”, argumentó el entrevistado.

El supuesto interés del confidente, según Fernández, era que el asunto llegara a la prensa para tratar de agilizar los procesos. Fernández procedió a pedirle que le enviara las imágenes de la persona o cualquier otro material con el que contara para corroborar la veracidad de las mismas, pero nunca le envió el material.

“Si tú quieres que yo te ayude, yo necesito que me mandes las fotos, los videos. Si tú me lo envías, yo lo corroboro, y entonces, te ayudo”, le habría contestado Fernández al confidente.

La intervención de la Interpol (Organización International de Policía Criminal), organización intergubernamental con presencia en 196 países, se dio poco después de que la entidad anunciara que reanudaría operaciones en la isla tras 7 años de ausencia.

En abril pasado, al hacer el anuncio, Laura Peña, directora de la oficina, dijo que el enfoque investigativo sería la desarticulación de organizaciones transnacionales dedicadas a la trata humana, narcotráfico y trasiego de armas ilegales en la región del Caribe.

Fernández consideró que la agencia junto con la Policía de Puerto Rico se apresuraron en brindar información pública sobre el rumbo de la pesquisa y el contenido de la pista.

“Yo hubiera esperado a tratar de confirmar la pista, más allá de decir que tenía mucho rasgos (parecidos a los de Rolandito), porque yo estuve investigando una pista en el 2020, y la persona tenía varios rasgos (similares a los de Rolandito); hay que hacer la prueba de ADN. Tal vez, yo pienso que se ilusionaron y se desesperaron”, opinó el entrevistado miembro de la agencia de detectives privados Covert Intelligence con sede en Puerto Rico.

“Yo entiendo que si para otros casos son tan herméticos en dar información, debieron ser más herméticos para este. Sí, tú puedes decir que estás trabajando una pista en el área noreste o sur de EE.UU., pero no (abundar)…”, agregó el investigador que ha realizado pesquisas en otras islas como República Dominicana, Bahamas, Jamaica, Islas Vírgenes americanas y británicas, así como países de Sudamérica como Chile y Colombia.

“Era más sencillo decir, ‘tenemos esta pista y la estamos corroborando’…Pero no empezar a dar tanta información para que la gente piense que era Rolandito”, sostuvo Fernández.

Como positivo, Fernández destacó la rapidez con la que se diligenció la prueba de ADN a la persona que se sospechaba podría ser Rolandito.

El investigador cree que utilizaron un proceso expedito reservado para casos muy especiales.

“El ADN del papá y la mamá de Rolandito están en la base de datos del Instituto de Ciencias Forenses, porque cuando ellos desaparecen, ya ellos lo habían suministrado…Como fue tan rápido el resultado, a mí lo que se me ocurre es que ellos utilizaron un nuevo método que se llama Rapid DNA. Son unas máquinas especiales que se utilizan cuando hay incendios que mueren muchas personas; cuando necesitas acelerar el proceso, y recibes el resultado en cuatro, cinco o seis horas. Una prueba de ADN se puede tomar de dos a tres semanas, y ellos en dos días tenían los resultados”, abundó.

Autoridades federales y estatales viajaron a Boston como parte de la pesquisa

El viernes 5 de julio, un grupo de agentes estatales, federales y de la Interpol, viajaron a Boston, Massachusetts, e identificaron al hombre que creían era Rolandito. La persona de 29 años, misma edad que tendría el desaparecido actualmente, accedió a que le tomaran una muestra de ADN. Ese material, que arrojó un resultado negativo, fue examinado por el Instituto de Ciencias Forentes (ICF).

A pesar del desenlace de la pista, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, catalogó como “correcto” el manejo de la misma.

“Luego de analizar la prueba, el ICF concluyó que el joven está excluido de ser el hijo biológico de Rolando Salas Cardona e Iris Jusino Seguinot. El resultado no fue el que esperábamos, pero estoy convencido de que el manejo de esta etapa del caso fue el correcto. Agradezco el compromiso del equipo compuesto por agentes del Interpol, de Homeland Security Investigations (HSI) en Puerto Rico y Boston. HSI asignó sus recursos y nos dio el respaldo necesario para llevar a cabo esta investigación”, indicó Torres Ríos según citado por medios en la isla.

Por su parte, Peña señaló que continuarán con el mismo compromiso y empeño para tratar de esclarecer el caso de Rolandito a pesar de la pista fallida.

“Atenderemos cada una de las confidencias recibidas en este caso y en todos los casos que tenemos ante nuestra consideración. Admito que tenía altas expectativas de que fuera Rolandito por la prueba que tuve ante mí, examiné y validé. Debemos recordar que constantemente solicitamos a la ciudadanía que colaboren con las autoridades, así que toda nueva información recibida será evaluada responsablemente”, planteó.

Las confidencias sobre el paradero de Rolandito a lo largo de los años lo han ubicado no solo en estados como Massachusetts, Connecticut y Florida, también en otros países como República Dominicana.

¿Cómo desapareció Rolandito?

Rolandito desapareció el 7 de julio de 1999 mientras jugaba en un parque en la urbanización Colinas del Plata, en Toa Alta.

La versión oficial que manejan las autoridades es que un guagua negra llegó a la zona y del vehículo salió un señor que podría ser Roberto Gotay Valcárcel, expareja de la madre de Rolandito, Iris Jusino. Otro niño que jugaba con Rolandito en ese momento dijo que el “papá” (se refería realmente al padrastro, Gotay Valcárcel) se había llevado a Rolandito en la guagua. De hecho, a Rolandito se le perdió el rastro horas después de que Gotay Valcárcel acudiera a la vivienda de Jusino en violación a una orden de protección y le pidiera a la mujer llevar al menor a comprar una bicicleta. La madre no lo permitió.

“Cuando Gotay Varcárcel sale de la urbanización; cuando la Policía llega, ya él niño no está; no está él (Gotay Varcárcel). Había un niño que estaba jugando (con Rolandito) de un año mayor que él…que había dicho que (Rolandito) se había ido con el papá. Pero el papá, para ese niño, no era Rolando, sino el padrastro, porque era el que él siempre veía en la urbanización. El había dicho que se había ido en una guagua negra…La Policía lo llama, a Gotay, y de dónde él vivía, que creo que era en Corozal o algo así, lo más que se podía echar de allí eran 40 minutos; se tardó tres horas…”, expuso el investigador.

Información como la anterior es la que le hace creer a Fernández que Gotay Valcárcel es responsable del secuestro de Rolandito.

“Tengo mucha gente que me llama y me habla de quién era el supuesto Gotay; una persona maquiavélica, malvada, un depravado sexual que se pasaba mirándole a las mujeres el trasero en los puestos de trabajo y haciendo comentarios lascivos a personas sobre las féminas. Entonces, qué pasa, que tú puedes pensar que lo mató, porque también le dijo (a la madre de Rolandito) que le iba a dar por donde más le dolía”, contó.

La amenaza de Gotay Varcárcel a la mamá de Rolandito

De hecho, en una entrevista con Primera Hora el 10 de julio de 1999 tras su arresto por la violación a la orden de protección que le impedía acercarse a Jusino, Gotay Valcárcel admitió que, 11 días antes de la desaparición, le dijo a la mujer que le iba a hacer daño con lo más que le duele. Sin embargo, el hombre aseguró que se trató de una broma.

“No lo hice como una amenaza… Me sometí a la prueba de polígrafo y no la pasé, y 20 veces más me voy a colgar… yo no creo en eso. Yo lo hice voluntariamente”, agregó Gotay Varcácel en ese momento.

“¿Por qué una declaración como esa, tan grave, no fue suficiente, no sé si para presentar cargos específicamente, pero no sería una evidencia de peso para las autoridades avanzar en el caso?”, indagó El Diario.

“Lo que pasa es que hay mucha evidencia circunstancial. No hay una evidencia directa. No sé si el jovencito, que ahora es un adulto, debe tener 31 años, el que estaba jugando con Rolandito en aquel momento lo identificó o no directamente. (O sea) que le enseñaron una foto, (y le preguntaron) ‘es este’…porque eso hubiera sido una evidencia directa, un testimonio”, argumentó.

De hecho, Gotay Valcárcel cumplió 10 años de cárcel por un abuso sexual contra Jusino; además de enfrentar por otros procesamientos criminales como uno en el 2014 por el robo en una tienda en Florida.

A preguntas de este periódico sobre si piensa que Rolandito está vivo o muerto, Fernández respondió:

“No me gusta dar una aseveración, porque lo que ocurre es que ha habido casos de personas que han estado desaparecidas 30, 40 años; aquí en Puerto Rico hubo un caso y a la señora la encontraron en un asilo de ancianos después de casi 30 años. Entonces, no hay evidencia de que esté muerto…Pistas que tú puedas corroborar y decir que está muerto, no hay. Pistas que puedas corroborar de que está vivo, tampoco hay”, razonó.

La confidencia sobre Rolandito que investigó Fernando Fernández en el 2020

En el 2020, Fernández investigó la confidencia de una mujer a raíz de una serie de menores desaparecidos que publicó en YouTube (Desaparecidos en Puerto Rico, sin rastro en la Isla del Encanto) un año antes y en el que se reseñaba el caso de Rolandito.

La pista apuntaba a que Rolandito podría estar Florida.

“La persona estaba bien cooperadora. La persona me indicó los rasgos de los ojos, la nariz, todo. Era un joven que se presentaba como de República Dominicana. Era un joven callado, introvertido; no tenía redes sociales. Tú lo miras caminando, y tiene el ‘body type’ del papá de Rolandito…el mismo tono de piel, la edad aproximada…Había muchos factores que, en mi opinión, había que investigar esa pista, darle más seguimiento. Todo esto me lo cuenta la informante”, detalló Fernández.

Por entender que la pista era “promisoria”, Fernández contactó al padre de Rolandito.

“De ahí empezamos a trabajar la pista. La confidente tenía relación con el joven porque el joven trabajaba donde trabajaba el esposo de ella. Teníamos el número de celular. A pesar de que el joven no tenía Facebook, Instagram, ninguna red social; solo WhatsApp…”, prosiguió.

Como resultado de la información que le suministró la mujer, Fernández descubrió que el joven vivía con una señora que tenía un gran parecido a una pareja de Roberto Gotay cuando lo arrestaron en Florida por robo en una tienda.

Sin embargo, la pesquisa se descarriló por desavenencias entre el padre de Rolandito y Fernández, y al hombre que podría ser el desaparecido se le perdió el rastro.

“¿Hasta qué punto, en este fecha que estamos hablando hoy, usted cree que pudieron haber dado con el paradero de Rolandito en aquel momento si no se hubiese interrumpido la pesquisa?”, preguntó El Diario.

“Tú no puedes descartar ninguna pista hasta que no le haces una prueba de ADN, que es lo apropiado…Y el problema es que a esa pista no se le hizo prueba de ADN, según el conocimiento que yo tengo”, respondió.

¿Rolandito fue llevado a República Dominicana?

De hecho, parte de la información sobre el paradero de Rolandito apuntaba a que una mujer lo vio en el puerto de Mayagüez, al oeste de la isla, justo después de la desaparición.

“Cuando Rolandito desaparece en el 1999, yo no era investigador privado. La línea de tiempo lo que se ha investigado es que cuando a Rolandito lo secuestran, hubo una testigo que lo vio en el puerto de Mayagüez en el área del ferri en aquella época. Esa señora cuando ve a Rolandito no sabía que era Rolandito, y no es hasta el otro día que ella ve las noticias y descubre que ese era Rolandito, y de ahí surge la teoría de que a él lo sacaron hacia República Dominicana. Y siempre hubo confidencias en aquella época de que estuvo en R.D. Después empiezan a ver avistamientos en el área noreste de Estados Unidos”, relató el entrevistado.

Según Fernández, de acuerdo con las pistas suministradas a los largo de estos 25 años, a Rolandito lo pudieron haber dejado un tiempo en República Dominicana, antes de moverlo por varios estados en Estados Unidos hasta llevarlo en Florida.

“¿Cuántas personas pudieron estar involucradas entonces en el secuestro de Rolandito?”, preguntó este rotativo.

“Se sabe que Roberto Gotay; ahí tienes el primero. A Roberto Gotay se le hizo una prueba de polígrafo y la falló. A los familiares que vivían en Puerto Rico y en un momento dado se mudaron a Puerto Rico, se les llamó a prueba de polígrafo y no quisieron participar…Ponle que en el transcurso Gotay tenía una nueva pareja, que es la que estamos hablando que probablemente vimos… ahí tienes tres o cuatro personas. Eso es así a grandes rasgos…”, mencionó.

“Pero, si tanta gente supuestamente pudo haber intervenido en el secuestro de Rolandito, ¿por qué nadie habla o dice que tiene tal información? Entonces, uno piensa, pues no sería entonces que le quitaron la vida inmediatamente después de que lo secuestraron, ¿cómo se explica esto?”, planteó El Diario.

“Puede ser. Puede ser…”, contestó.“También ha trascendido el ángulo de que Rolandito, de estar vivo, pudiera estar escondiéndose, huyendo, no queriendo exponerse para no exponer a otras personas en su entorno o por qué simplemente no quiere toparse con la realidad de lo que ha tenido que pasar por todos estos años, ¿es lógico pensarlo?”, replicó este medio.

“Pudiera ser lógico si estuviera vivo. Existe lo que se conoce como el Síndrome de Estocolmo, donde las personas se encariñan con sus captores después de mucho tiempo, más tienes un niño de casi cinco años que no sabemos qué le pudieron haber dicho; ‘tus papás no te querían’, ‘tus papás te dieron en adopción’, ‘te encontramos en un zafacón’, ‘tus papás murieron en un accidente’. Le pudieron haber dicho muchas cosas y haber formado esa mente de ese jovencito de otra manera. Aquí hubo el caso de ‘Toño Bicicleta’, la que era la esposa, él la secuestró, y se encariñó con él al punto que lo defendía”, analizó.

¿Se puede resolver el caso Rolandito después de 25 años?

“Con este panorama, ¿usted cree que este caso se puede resolver? 25 años después, ya la gente ni confía. Aunque puedan ilusionarse, quizás, uno lee los comentarios en redes, y dicen, ‘ya van otra vez con la historia de Rolandito’, pero leen la historia…Pero es como si se ha perdido la esperanza; como si esto nunca se fuera a resolver…”, argumentó este medio.

En respuesta, Fernández dijo que ahora el caso enfrenta nuevos retos a raíz del proceder de las autoridades federales y estatales con relación a la más reciente confidencia.

“Ellos hicieron todo un tour mediático. La noticia se fue viral en Puerto Rico y en muchas áreas donde hay puertorriqueños. El problema es que, cuando te vas viral, y esto es un ejemplo, tú le llegaste a tres millones de personas. Cuando sales a decir el resultado, esos tres millones de personas no les va a llegar la información; ponle que le llega a un millón. Tienes dos millones de personas que siguen pensando que apareció. Ya esas personas no van a estar buscando en la calle; no van a estar pendientes porque piensan que ya apareció porque no vieron la continuidad de la noticia. Eso es un reto”, señaló.

Añadió: “El otro reto es que hay un postulado de la investigación que dice, ‘tiempo que pasa, verdad que huye’. Mientras más tiempo pasa, más difícil es el caso de resolver. La única ventaja es que la tecnología avanza. De que está bien difícil, está bien difícil. Está bien cuesta arriba, porque no llegan pistas. Y si no llegan pistas, nadie puede hacer nada…”, puntualizó.

A pesar de los desafíos, Fernández dijo que dejar morir el caso no es una opción.

“Hay que seguir siendo perseverante. Yo de vez en cuando lo publico en mis redes sociales, a ver si alguien lo ve. No se pueden perder las esperanzas. Rolandito tiene dos padres que siguen esperanzados en que su hijo está vivo. Dentro de eso, obviamente, me llevo sinsabores…Aquí, en esta oficina, este caso está bien vigente. Mis empleados dicen que de aquí se va a resolver el caso, porque nosotros hemos trabajado muchos casos; algunos se resuelven y otros no se resuelven. Para el huracán María, yo trabajé como siete casos de personas desaparecidas; logramos resolver cinco…Gracias a eso a mí me dieron un premio de investigador nacional del año en el 2018”, apostó.

Fernández además consideró que el hecho de que ahora las autoridades federales y estatales trabajen de manera más coordinada que antes a través de “task force” también es una ventaja.

“En el 1999, había una falta de conocimiento en el manejo de estos casos; y el protagonismo de todas las agencias de no compartir la información es lo que lleva a que el caso no se manejara de una manera más eficaz y más rápida”, concluyó.

