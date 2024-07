Julio César Chávez Jr. se centra en David Benavídez y el ‘Zurdo’ Ramírez

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. ha manifestado que tiene enormes planes de poder regresar por todo lo alto a los cuadriláteros y así poder ser una estrella dentro del pugilismo mundial tal y como lo apuntó a lo largo de su carrera profesional antes de sufrir por causa de las adicciones que lo obligaron a ingresar a centros médicos para poder superar todos estos problemas.

El peleador tendrá este sábado su regreso triunfal al ring contra Uriah Hall en un combate donde espera poder demostrar que todavía tiene las cualidades necesarias para mantenerse activo; a pesar de todavía no culminar la pelea Julio César Chávez Jr. ya tiene en la mira a varias estrellas mundiales entre las que se encuentran David Benavídez y Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.

En declaraciones ofrecidas para Fight Hub Tv, el peleador aseguró que desea poder enfrentar a estas fiiguras al estar posicionadas entre las mejores de la actualidad y esto le permitirá aumentar de manera exponencial su carrera deportiva en este intento por volver a la élite del pugilismo.

“Está el Zurdo Ramírez en peso crucero, pues es campeón del mundo, y nadie quiere pelear con Benavidez. Todas esas peleas son interesantes, pero quiero verme bien el sábado y podría ser otra pelea, entonces creo que eso es más interesante para mí”, expresó Chávez Jr. en sus declaraciones.

El peleador e hijo del mítico campeón azteca aseguró que tener 38 años no es un problema para él y desea poder cumplir con la mayor cantidad de peleas que pueda para armar un legado y demostrar que la edad no es un impedimento para los boxeadores profesionales.

“Es lo que vengo buscando (al Zurdo y a Benavidez) porque si estoy boxeando es para ser el mejor, entonces esa es mi mentalidad. Tengo 38 años, me siento joven, me preparé bien, creo que puedo llegar a un 70-80 por ciento de lo que era antes, pero con más experiencia. Y yo creo que ganar esta pelea me va a hacer muy bien porque es un rival grande, quiero verme bien y luego buscar esas peleas, son las dos peleas que me interesan más y también la de Jake Paul podría ser”, agregó.

Para finalizar, Julio César Chávez Jr. dejó abierta la posibilidad de disputar un combate contra el estadounidense Jake Paul debido a que considera que ha tenido un enorme crecimiento desde que inició en el pugilismo al recordar que él solamente se dedicaba a crear videos por YouTube.

“A mí en verdad me interesa porque está aprendiendo del box, lo está haciendo bien, tiene mucho dinero pero no me interesa pelear con Jake Paul. La verdad, sí y no, no es como que me estoy moviendo para pelear con Jake Paul, pero yo se que la pelea no la desaprovecharía. Por supuesto que soy inteligente, el negocio es negocio y si hay dinero con Jake Paul también sería una gran pelea, y él lo está haciendo bien porque ha aprendido”, concluyó.

