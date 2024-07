Óscar de la Hoya revela el motivo por el qué no firma a Shakur Stevenson

El reconocido promotor de boxeo Óscar de la Hoya reveló a través de las redes sociales que no sumará a las filas de los peleadores que maneja a Shakur Stevenson a pesar de encontrarse como agente libre y haberse convertido en una figura con una proyección deportiva bastante interesante.

Por medio de un video difundido a través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter) ofreció los detalles sobre el motivo por el que decidió cerrarle las puertas para poder firmarlo formalmente; de esta manera Golden Boy Promotions se convirtió en la primera casa que maneja pugilistas en cerrarle las puertas a sus filas en medio de una serie de conversaciones que está manteniendo con diferentes compañías.

“Shakur Stevenson, debo decirte que eres un gran peleador y tienes un gran talento, pero no eres el indicado para mi. Sinceramente, no voy a poder promover a alguien cuando dice que no pelea para el público. Te deseo mucha suerte y grandes éxitos”, explicó Óscar de la Hoya.

Clap back Thursdays pic.twitter.com/DSZV3Bfywg — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) July 19, 2024

Stevenson, de 27 años, se unió al circuito profesional en el año 2017 y posee una marca invicta de 22 victorias, de las cuales ha podido finalizar 10 por la vía del nocaut, por lo que resulta sorpresiva la decisión del histórico peleador mexicano en dejarlo sin opciones para unirse a su compañía.

La última victoria de Shakur Stevenson ocurrió recientemente en el combate que protagonizó contra Artem Harutyunyan, donde venció por decisión de los jueces pero no generó un espectáculo interesante para mantener emocionados a los aficionados.

