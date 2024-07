Kate Hudson se sincera y revela que ella y Matthew McConaughey no usan desodorante

La actriz Kate Hudson se sinceró y confirmó un rumor que viene circulando desde hace más de 10 años: que Matthew McConaughey, su compañero de elenco en la película “Fool’s Gold” y “How To Lose a Guy In 10 Days”, no usa desodorante y que su olor corporal es tan particular como fuerte.

Hudson abordó el tema hace unos días, en el programa ‘Watch What Happens Live’, cuando el conductor Andy Cohen le leyó la pregunta enviada por un seguidor: “¿Es cierta esa vieja leyenda urbana de que lo obligaste a usar desodorante mientras filmaban la cinta ‘Fool’s Gold’?”. Lejos de evadir la consulta, Hudson reveló, sin pensarlo: “No, no es cierto. Él no usa desodorante y, por cierto, yo tampoco. Somos tan naturales”, aseguró.

Sin embargo, a pesar de su intento de restarle peso a la situación al incluirse a sí misma, con el correr de la charla terminó confesando: “Podía olerlo a una milla de distancia. Y, por cierto, durante la filmación nos tocó estar muy cerca”, agregó.

El rumor, por cierto, comenzó luego de que Matthew McConaughey contara en una entrevista publicada por Playboy un extraño pedido de Hudson. “Ella siempre traía una piedra de sal, que es un desodorante natural, y me decía: ‘¿Te podrías poner esto, por favor?’ Pero nunca lo usé. Ni colonia, ni desodorante”, reveló el histrión.

Y agregó: “Todas las mujeres de mi vida, incluida mi madre, me han dicho: ‘Tu olor natural huele primero a hombre, y segundo, a ti’”.

En otra entrevista publicada por People en 2005, McConaughey también se refirió al tema, y contó que hacía 20 años que no usaba desodorante debido a que “un hombre debe oler como un hombre”. De todos modos, aclaró que se ducha varias veces y se cepilla los dientes cinco veces al día.

