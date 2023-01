Kate Hudson luce cuerpazo en bikini en la cinta de Netflix ‘Glass Onion: A Knives Out Myster’

Kate Hudson está de estreno. Antes de que terminara el 2022, la actriz volvió a los sets con ‘Glass Onion: A Knives Out Myster’, una superproducción que ya puede verse por la pantalla de Netflix y que ha batido récords desde su lanzamiento, ubicándose entre las más vistas a nivel mundial. Feliz por el éxito de esta secuela, la intérprete reveló algunos detalles curiosos del rodaje como, por ejemplo, la estricta dieta a la cual debió someterse para filmar la escena en la piscina, donde aparece luciendo un espectacular bikini.

Quien compartió elenco con Daniel Craig, Janelle Monae, Dave Bautista, Leslie Odom Jr y Edward Norton, entre otros, reveló lo gratificante que fue filmar en los paradisíacos paisajes de Grecia. “Fue divertido. Fue el telón de fondo más bonito para hacer una película. Me sentí muy mimada”, expresó la actriz en una entrevista mientras su compañero Craig coincidía en el gran grupo que se armó: “Creo que al ser un reparto coral, todo el mundo estaba ahí para apoyarse mutuamente. Fue súper divertido hacer esta película y creo que se puede ver, porque sobrepasa la pantalla, lo bien que la pasamos juntos”.

Sin embargo, no todo fue color de rosa en el set. A algunas restricciones por COVID, se sumaron otras más personales. Es que la propia Hudson (que en el film interpreta a una exmodelo devenida en diseñadora de modas) reveló que a la hora de filmar cierto tipo de escenas decidió someterse a algunas prohibiciones para lucir lo más radiante posible. “Mientras todos los demás tomaban Aperol en Grecia, yo solo esperaba que se filmara esa escena para poder unirme a los demás”, confesó en una entrevista con This Morning en referencia a la secuencia de la piscina donde aparece luciendo cuerpazo enfundada en un bikini color naranja y una capelina haciendo juego.

Según sus dichos, la actriz no sólo evitó beber alcohol los días previos a grabar esa escena, sino que también se privó de algunas tentaciones del catering dispuesto para el equipo en el set. “Todo el mundo se lo estaba pasando en grande y yo estaba como: ‘Tomaré ese pepino y queso feta’”, agregó, entre risas, la intérprete de 43 años. View this post on Instagram A post shared by Kate Hudson (@katehudson)

Ahora bien, cuidarse y mantenerse en forma no es algo que Kate Hudson solo reserve para sus proyectos cinematográficos, sino que suele ser un hábito que intenta repetir a diario en su vida personal. “Necesito moverme para sentirme bien. Intento hacer algo de movimiento todos los días: salir a caminar, hacer unos minutos en la cinta, algo de pilates o, si tengo más tiempo para hacerlo, me encanta hacer yoga”, comentó quien reconoce que perseguir a sus tres hijos día a día también es un buen ejercicio para estar en forma.