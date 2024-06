Matthew McConaughey y Camila Alves celebran 12 años de matrimonio con tierna foto

El actor Matthew McConaughey y la modelo Camila Alves festejaron 12 años de matrimonio con un tierno posteo en Instagram, compartiendo con sus seguidores una dulce foto de ambos.

Hace unos días, la feliz pareja subió a sus cuentas una imagen en donde se ve al actor, de 54 años, besando a su esposa en la frente, con el atardecer de fondo.

“Gracias”, escribió en la imagen, añadiendo simplemente el hashtag: “Feliz aniversario”.

La historia de amor de Matthew McConaughey y Camila Alves

Matthew McConaughey y Camila Alves se conoció en 2007 en una discoteca. En 2016, en una entrevista que le brindó a la revista People, el actor reveló que para él fue amor a primera vista.

“Éramos un grupo de hombres solteros pasando un buen momento”, contaba hace unos años. McConaughey estaba haciendo margaritas en su mesa cuando a lo lejos vio a la modelo brasileña. “Me pregunté quién era e inmediatamente comencé a tratar de llamar su atención desde mi lugar. A los pocos segundos supe que tenía que cruzar la pista e ir a buscarla”, aseguró.

Para no correr el riesgo de que le dijera que no, en lugar de invitarla a ella sola, le propuso a todo el grupo de mujeres con el que estaba la morena que se uniera a él y sus amigos. El único problema de la noche era el idioma, ya que ella hablaba solo portugués. Sin embargo, el actor aseguró que en esa velada logró entenderle todo. “El poco español que sé ayudó mucho”, admitió.

La pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Levi, el 7 de julio de 2008, y a su hija Vida el 3 de enero de 2010. En 2012, ya siendo padres de dos, pasaron por el altar y se casaron en una ceremonia que duró tres días y que realizaron en su casa de Austin, Texas. Si bien hubo algunos invitados VIP presentes en el gran día, incluyendo a Reese Witherspoon, Kenny Chesney y Woody Harrelson, su familia fue la gran protagonista y sus hijos asumieron algunos de los papeles más importantes de ese día como llevar los anillos.

“Decidimos aceptar el ritual del matrimonio como una oportunidad y una aventura que emprenderemos juntos”, explicó él por aquel entonces. Poco después de la boda, tuvieron a su tercer hijo, Livingston.

“Desde la noche en que nos conocimos, no he querido pasar tiempo con ninguna otra mujer. No he querido acostarme con nadie más y no he querido tener hijos con nadie más que con ella”, añadió mostrando su lado romántico. “Tenemos un amor que nunca cuestionamos”.

