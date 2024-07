A Cecilia Galliano le preguntan por Irina Baeva y responde tajante

La ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto generó una gran cantidad de especulaciones y rumores en los medios y entre los seguidores de las celebridades. La situación se complicó aún más cuando surgieron fotografías entre el actor mexicano y Cecilia Galliano en actitudes que algunos interpretaron como románticas, lo que llevó a muchas personas a preguntarse si había una nueva relación en formación.

En medio de la compleja situación la conductora de televisión fue abordada por los medios de comunicación que decidieron saber cuál es su opinión sobre la actriz de origen ruso, y sin tapujos contestó: “No tengo ninguna palabra ni nada que decirle (a Irina Baeva). No tengo nada que decir, no es mi problema. No me meto en la vida privada de nadie“, dijo en exclusiva a ‘Chisme No Like’.

La argentina no puso en duda bajo ninguna circunstancia en expresar que Irina “no” es su amiga, al tiempo que detalló que no tiene un vínculo sentimental con el exesposo de Geraldine Bazán: “No hay relación (sentimental con Gabriel Soto)”.

Galliano recalcó que no tiene necesidad de estar hablando de la vida personal de otras personas. Por ello, hizo la recomendación de consultarle directamente a los involucrados lo que deseen, pues ha aclarado que no es de su agrado hablar de situaciones que no le competen: “Todo lo que le quieran preguntar a Gabriel, se lo preguntan a Gabriel; yo no tengo que opinar nada”.

Sin embargo, ambos actores aclararon que las imágenes eran parte de una estrategia publicitaria para promocionar la obra “El precio de la fama”, las conexiones y posibles implicaciones personales siguieron siendo tema de conversación.

La idea de que Cecilia pudiera ser la “tercera en discordia” resonó entre los fans y medios, ampliando aún más el interés en la vida personal de los involucrados. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido confirmaciones oficiales sobre un romance entre Gabriel Soto y la ex del actor Sebastián Rulli, lo que deja espacio para la especulación, pero también para la duda sobre la veracidad de los rumores.

