Es hispano y trabaja en EE.UU. como jardinero: ¿cuánto dinero gana?

Un joven guatemalteco emigró hace diez años a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida. En su país, la falta de empleo y las limitadas oportunidades laborales llevaron a Pedro Martínez tomar la decisión de buscar mejor calidad de vida. Llegó a Maryland, donde se dedica a la jardinería.



Sin una motivación específica más allá de las circunstancias, aceptó el empleo en el mismo lugar que su hermano, quien ya trabajaba en la jardinería en ese país. Esto, que parecía una opción obvia, se convirtió en su medio de sustento. Su historia se la contó al creador de contenido dominicano Alfy Tavarez.

“A mí me motivó trabajar en jardinería la situación que me trajo a Estados Unidos. Primero, en Guatemala no gozas tanto eso de tener trabajo. Entonces el primer trabajo que me ofrecieron fue de jardinería, aquí en Maryland uno de los trabajos que más hay es jardinería”, afirma.

Cada día comienza su jornada a las 7:00 de la mañana, organiza al equipo y prepara a los trabajadores para el día. En el verano, se extienden hasta las 7:00 u 8:00 de la noche, debido a las largas horas de luz.

Aunque el trabajo puede ser agotador, se siente agradecido por su empleo y la oportunidad de construir una vida en su nuevo hogar.

¿Cómo aprendió a trabajar en la jardinería?

Pedro Martínez trabaja por su cuenta y relata que todo su conocimiento lo adquirió trabajando en una compañía durante muchos años.

“Ahí fue donde aprendí lo que es este negocio y después decidí mejor empezar por mi cuenta porque tenía bastantes clientes que me pedían que les hiciera trabajos y yo finalmente tomé la decisión. Mi esposa no estaba muy de acuerdo, pero al final entendió que era lo mejor”, manifiesta.

Eso significó que tuvo que hacer una inversión para comenzar el negocio.

¿Se necesita mucho dinero para crear una compañía?

Según el trabajador, no se necesita invertir mucho dinero para ser jardinero en Estados Unidos. Explica que prácticamente se necesita una camioneta una máquina pequeña y una grande para cortar el césped y un soplador de aire o blower.

Probablemente el gasto más grande será la camioneta, pero al tener la camioneta solo vas gastar unos $2,000 dólares para comenzar. Tienes lo básico para comenzar Pedro Martínez – Jardinero en Maryland

Pedro destaca que se necesita una licencia para trabajar de jardinero en Estados Unidos y señala que en Maryland hay sitios donde se pueden conseguir en $1,500 dólares.

“Incluyen bastante cosas, cubre bastante, no solo específicamente lo que es la grama. Incluye el cortado de árboles, las drenajes, muchas veces incluye cercas y tarimas, también pequeños patios”, dice.

¿Cuánto gana un jardinero en Estados Unidos?

El hispano explica que un jardinero puede ganar según la magnitud del trabajo que se tenga que hacer. Por ejemplo, si es una casa de 50 metros, el jardinero puede cobrar alrededor de $60 dólares, pero si la grama el monto puede aumentar. Incluso, si la maleza mide dos o tres pies de alto, se cobra el doble.

“No tiene un precio establecido”, dice el jardinero.

Pedro también revela que un jardinero que está comenzando gana a la semana entre $500 y $600 dólares, un aproximado de 14 dólares la hora. Mientras que otro con mayor experiencia puede ganar $900 dólares semanales.

“Si tú eres solo, $2,000 dólares al mes sí te dan para vivir. Si tienes familia, necesitas dos trabajos.

El migrante aconseja a los interesados agarrar dos o tres años de experiencia en cualquier compañía porque esa será la base para crecer de forma independiente, en cualquier tipo de trabajo.

“Cuando estés preparado y tengas la experiencia necesaria para comenzar un negocio, entonces te mueves por sí solo. Sin esa experiencia no te recomendaría que empieces cualquier cosa porque harás los trabajos mal y hasta quizá te puedas ganar una demanda”, recomienda.

