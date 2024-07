Hombre muere acuchillado en la calle al amanecer en Nueva York

Noel Williams, hombre de 47 años, murió acuchillado durante una pelea callejera al amanecer en Brooklyn (NYC).

Williams estaba discutiendo con otro hombre cerca de Hegeman Ave. y Mother Gaston Blvd. en Brownsville cuando su rival sacó un cuchillo y lo atacó alrededor de las 5:30 a.m. del sábado, dijo la policía de Nueva York. Fue apuñalado en la mejilla izquierda, el brazo izquierdo y el muslo izquierdo. Los paramédicos lo llevaron de urgencia al Brookdale University Hospital, pero no pudieron salvarlo, reportó Daily News.

Williams vivía en East New York. No está claro el motivo del crimen ni si conocía a su atacante, quien se dio a la fuga y no ha sido capturado. La policía estuvo recorriendo la zona en busca de imágenes de vigilancia que pudieran ayudarles a rastrearlo. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La semana pasada fue detenido el sospechoso del apuñalamiento fatal del dominicano Ronald Gómez Mesa durante una trifulca que comenzó con un choque menor a plena luz en El Bronx (NYC).

En general en y alrededor de la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. Hubo 4,493 casos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%.

Un reporte previo de NYPD alertó en agosto pasado que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.