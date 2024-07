Mataron a hispano en pelea tras choque menor en Nueva York; novio de conductora detenido

Clement Boateng fue detenido como sospechoso del apuñalamiento fatal de Ronald Gómez Mesa durante una trifulca que comenzó con un choque menor a plena luz en El Bronx (NYC).

Al parecer Boateng llegó a la escena la tarde del 2 de julio a pedido de su novia, una conductora que se enfureció porque le rayaron su auto. Gómez Mesa, de 29 años, no estuvo involucrado en el choque, simplemente estaba en la escena, vivía cerca y era parte de un grupo de espectadores cuando se formó la pelea. El dominicano dejó huérfana a una bebé de 2 años.

El crimen sucedió a media tarde afuera de la guardería “Rainbow Day Care”, hasta donde Gómez Mesa fue perseguido por el atacante en Morris Heights. Ahora Boateng, de 36 años, fue acusado de homicidio y posesión criminal de un arma, informó Daily News. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El salvaje enfrentamiento captado por la cámara muestra al iracundo sospechoso, más tarde identificado como Boateng, enfrentándose a la multitud, que comenzó a abuchearlo cuando se enfrentó al joven conductor involucrado en el accidente con su novia. Los nombres de las personas que chocaron no han sido revelados.

Después de que Boateng agredió a otro conductor de ciclomotor que observaba la caótica escena, corrió hacia Gómez Mesa y trató de quitarle algo de las manos, según un video de vigilancia.

Gómez Mesa había nacido en República Dominicana y se mudó a Estados Unidos para reunirse con su familia en 2010, según una página de GoFundMe creada para ayudar con los costos del funeral. Era un “padre devoto de su hija de 2 años, quien extrañará profundamente la guía y el amor de su padre”.

Según testigos, Gómez Mesa no tuvo nada que ver con el choque, simplemente estaba afuera de la bodega “Randy’s Deli and Grocery” en W. Tremont Ave. y Phelan Place cuando sucedió. “Hubo un accidente automovilístico y el auto de la señora resultó rayado”, dijo un hombre que pidió no ser identificado. “La señora se bajó del auto con un bate y llamó a su novio desde la cuadra”.

“El novio atacó a uno de los jóvenes que simplemente estaba pasando el rato”, prosiguió el testigo. En algún momento otro hombre que estaba en el grupo afuera de la bodega -identificado luego como Gómez Mesa- se enfrentó al novio. La víctima huyó y fue perseguida y apuñalada cerca de Phelan Place afuera de una guardería.

Paramédicos llevaron Gómez Mesa al Saint Barnabas Hospital, pero no pudieron salvarlo. El hombre vivía a menos de media milla de distancia en el mismo vecindario donde lo mataron, dijo la policía.

En general en y alrededor de la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. Hubo 4,493 casos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%.

Un reporte previo de NYPD alertó en agosto pasado que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.

Además de los accidentes, también la violencia vial se ha vuelto una constante en Nueva York y Nueva Jersey. También este mes Christian Alvarado, joven de 29 años, fue fatalmente baleado afuera de su auto chocado en el condado Rockland de Nueva York. Horas después un conductor fue golpeado en la cabeza y su pasajero resultó apuñalado en una aparente pelea por un servicio de traslado en Brooklyn (NYC).

En mayo un hombre se declaró culpable tras ser acusado de conducir borracho y matar a golpes a David McKenzie, luego de que ambos estuvieron involucrados en un accidente automovilístico en Long Island (NY).

En abril un choque y una persecución entre dos autos terminó cuando un conductor acuchilló a otro en el Upper East Side de Manhattan (NYC). Días antes un adolescente latino murió en los brazos de su padre después de ser apuñalado en el corazón durante una pelea por un lugar de estacionamiento en El Bronx (NYC).

A fines de marzo dos pandilleros fueron sentenciados por matar a un joven en Long Island tras una pelea vial y esperaban juicio por otro homicidio similar en Nueva Jersey. En otro caso similar, en febrero una mujer acuchilló a un taxista en el cuello cuando él intentó cobrarle el pago del viaje en Queens (NYC).

En enero una mujer arrolló fatalmente a una hispana al pelear por un hombre en un edificio de vivienda públicas (NYCHA) en East New York, Brooklyn. También ese mes un hispano apuñaló a un conductor en una pelea vial a plena luz. En diciembre un hombre y una mujer fueron atacados por un conductor que empuñaba un martillo durante una discusión vial que se volvió violenta la noche de Navidad en Queens (NYC).

En octubre un hispano de 50 años fue atropellado fatalmente en Queens (NYC) en medio de un violento ataque de furia. Apenas un día antes un abuelo inmigrante murió a golpes luego de un choque menor también en ese condado.

En septiembre una maestra aspirante a modelo murió días después de ser baleada en la cabeza afuera de “Home Depot” en Brooklyn (NYC), en una aparente pelea por un lugar de estacionamiento. En agosto Fausto Rodríguez, padre dominicano de 40 años, murió baleado cuando un choque se tornó violento en Cross Bronx Expressway, dejando cuatro niños huérfanos.

En junio del año pasado Javier Muñoz (29) y Joshua Rivera (22) fueron arrestados por la policía como sospechosos de haber matado a Jeremy Cancel (34) en una pelea callejera a raíz de un choque menor entre autos, al cierre del Día de Puerto Rico en Nueva York.