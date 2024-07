Raúl Araiza está muy feliz tras anunciar que tiene novia

Raúl Araiza ha encontrado el amor nuevamente tras su periodo de soltería, esta vez con una mujer llamada Melba. Recientemente, fueron vistos disfrutando de un paseo por la playa, lo que despertó rumores sobre su relación sentimental. Aunque inicialmente su vínculo era más amistoso, la situación ha evolucionado y ahora han formalizado su noviazgo, ya que ella le ha dado el “sí”.

El conductor del programa televisivo ‘Hoy’ ha compartido su alegría por este nuevo capítulo en su vida, al mismo tiempo que continúa enfocado en sus proyectos profesionales. Esta nueva ilusión parece estar trayendo felicidad a Raúl en su vida personal.

“Creo que por fin encontré a la persona adecuada que yo quería, a una cómplice que esté en las mismas circunstancias de vida que yo”, dijo en exclusiva para TVNotas. Sin embargo, destacó que si hay algo que le gustaría mantener reservado sería cualquier aspecto que sea personal: “Quisiera mantener mi vida en privado, pero siendo una figura pública es algo muy complicado”.

El conductor de televisión Raúl Araiza pasando un día de playa junto a su nuevo gran amor Melba. Crédito: Mezcalent

El presentador de televisión manifestó que la vida de su compañera sentimental y la de él son bastante similares, mientras que el amor que él siente por ella ha dicho que es de otro nivel, por lo que espera que en esta oportunidad las cosas fluyan a su favor y pueda ser un amor para toda la vida.

“Hay gran coincidencia en todo. Nuestras vidas son igualitas. Estoy muy enamorado de Mel y ya me dijo que sí. Me da mucha ilusión eso y hay que echarle ganas para que esto funcione. Ahora cuesta mucho que las chavas te digan que sí… Pero después de dos meses y medio ella me lo exigió porque está educada a lo tradicional. Le pedí que fuera mi novia. Se lo merece y vale la pena hacerlo”, añadió durante la conversación.

