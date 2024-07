Una mujer de 102 años contó cuál es el hábito que mantiene todos los días

Las “Zonas Azules” son regiones del mundo donde la longevidad de sus habitantes supera significativamente la media global. En estas áreas, las personas viven muchas décadas más que el resto del mundo, gracias a hábitos saludables y una vida activa.

Aunque comúnmente se asocian con lugares como California, Costa Rica, Ecuador, Italia, Georgia, Pakistán y la península de Okinawa en Japón, estos hábitos pueden encontrarse en otros lugares. Un ejemplo notable es Deborah Szekely, una empresaria de 102 años que reside en México y que presume de llevar una vida plena y saludable.

Deborah Szekely y su esposo Edmond fundaron en 1940 Rancho La Puerta, un resort y spa de bienestar ubicado en Baja California. Este establecimiento es considerado uno de los primeros resorts de bienestar en América del Norte y surgió durante la II Guerra Mundial. Desde sus inicios, Deborah ha estado activamente involucrada en todas las facetas del resort, desde la cocina hasta la gerencia y la dirección de actividades.

Los hábitos saludables que han llevado a esta mujer a vivir 102 años

A pesar de que actualmente Rancho La Puerta es dirigido por su hija, Sarah Livia Brightwood, Deborah sigue muy involucrada en los detalles del resort. A sus 102 años, trabaja 3 veces por semana y mantiene una rutina saludable que incluye caminar diariamente y asistir a eventos culturales.

En una entrevista con CNBC Make It, Deborah compartió que intenta caminar una milla al día (1,60 km) y cuenta sus pasos para asegurarse de cumplir su meta. Además, no puede dormir una siesta por la tarde si no ha cumplido con sus pasos diarios. Su alimentación es otro aspecto crucial de su longevidad: sigue una dieta principalmente vegetariana desde su niñez, basada en granos integrales, frutas, verduras y pescado.

Uno de los secretos de Deborah para una vida larga y saludable es el cuidado de la salud mental. Ella enfatiza la importancia de la lectura y el aprendizaje constante. “Lo principal es aprender”, mencionó. “Leo de todo. Leo las cosas que me interesan, pero leo el primer y el último párrafo de la mayoría de las cosas, para tener una idea general. Y luego, si es realmente interesante, leo el resto”.

Además de ser una ávida lectora, Deborah domina 4 idiomas. “Mi alemán está oxidado, pero mi francés es excelente porque pienso mucho en ese idioma y sueño en francés. También hablo español todos los días”. Estimular el cerebro aprendiendo nuevos idiomas es clave para la agilidad mental, según estudios sobre la longevidad.

La socialización es otro aspecto fundamental en la vida de Szekely. Ella recomienda entrenar en grupo o con amigos para mantenerse motivada. Deborah sale a caminar con una amiga monja: “Ella aparece y salimos”, reveló, entre risas. En su juventud, acostumbraba moverse en bicicleta y hacer pilates regularmente. Aunque ahora realiza movimientos de baja intensidad, mantiene este buen hábito para seguir activa.

Rancho La Puerta ha sido un pilar en la vida de esta anciana. Además de su trabajo y su compromiso con el bienestar, el resort le ha proporcionado un entorno propicio para mantener una vida saludable y activa. Actualmente, Deborah sigue ofreciendo charlas en el resort y socializando con los huéspedes. “Tenemos oradores fabulosos todas las noches. Me reúno con los presentadores todos los martes, así que sé de qué están hablando mis invitados”, comentó.

La historia de esta mujer inspira a muchos a buscar un equilibrio en la vida, centrado en la actividad física, la alimentación saludable, la estimulación mental y la socialización. Los secretos de longevidad de Deborah nos enseñan que vivir más y mejor es posible si adoptamos un estilo de vida balanceado y comprometido con nuestro bienestar.

