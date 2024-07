Kirén Miret de Endemol habla de La Casa de los Famosos México

Endemol es la empresa dueña de la franquicia de La Casa de los Famosos o del reality también conocido como “Big Brother”. Kirén Miret es una destacada productora que forma parte de Endemol y produce el reality en su edición mexicana, el cual comenzó el pasado fin de semana bajo la conducción de Galilea Montijo, Erik de Erice, Odalys Ramírez y Cecilia Galliano entre otros.

Conversamos de manera exclusiva con Miret y hablamos sobre todo lo que el público puede esperar de este formato. Para empezar, para ella lo más importante es que se dejen impactar y sorprender. Porque así como la casa a nivel de diseño presenta varios cambios, así también las dinámicas del juego.

Obviamente los procesos de nominación y eliminación se mantienen como los conocemos hasta hoy. Pero las dinámicas de presupuesto por ejemplo o las del liderazgo parece ser que no serán las mismas.

Kirén aplaude el hecho de que Televisa ha unido esfuerzos con Endemol para darle a su público lo que ellos ya saben y reconocen que les gusta y les atrae. También destaca que no es cierto que la producción genere un guión en favor de alguien dentro de la casa, que al final del día ellos son dueños de lo que dicen y hacen en el show.

Asegura que si bien es cierto, todos, como personas individuales podrán tener un favorito, porque al ver el show es casi imposible que no simpatices con alguien, también es cierto que el grupo de trabajo es profesional y nada se rige en base a las percepciones personales.

“Somos productores, generadores de contenido. Nosotros no tenemos favoritos… lo que pasa allá dentro excede de nuestro control”, dice Miret. También destaca, poniendo en juego su palabra, que ella no podría formar parte de un proyecto en donde prácticas como éstas se lleven acabo, porque no van a permitir que su palabra se ponga en duda.

Acepta que ellos no ganan más ni menos con el resultado del ganador. Y también afirma que los resultados de votación no los tienen ellos, sino una empresa especializada en este tipo de trabajo.

