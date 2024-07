Laura Bozzo promete que irá contra el transfeminicida que asesinó a Paola Buenrostro

Tras la indignación que sintió al ver el documental ‘TransMéxico’, Laura Bozzo hizo una declaración contundente y anunció que tomará acciones legales enérgicas contra el transfeminicida responsable del brutal asesinato de Paola Buenrostro en 2016. La reconocida presentadora de televisión, conocida por su estilo directo y polémico, ha manifestado su indignación frente a este trágico suceso que conmocionó a la comunidad.

El filme muestra que, pese a tener pruebas contra el asesino, las autoridades dejaron en libertad al sujeto, por lo que la presentadora peruana, aseguró que estará involucrada para la resolución.

“Una disculpa pública no es justicia. Justicia será cuando ese desgraciado esté preso. ¿Qué hace ese hombre en la calle, con todas las pruebas, videos y los demás identificándolo?”

“A mí no me valen las disculpas ni absolutamente nada de eso. ¡A mí me vale que se pudra en la cárcel ese maldito desgraciado! Yo voy a seguir contigo en este caso porque esto no se va a quedar así“, aseguró Bozzo a la activista Kenya Cuevas, quien ha peleado para hacerle justicia a su amiga y recién la semana pasada consiguió que se aprobara una ley que tipifica los transfeminicidios.

El encuentro se dio en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF por sus siglas en inglés), donde el largometraje tuvo una función especial, a la que Bozzo fue invitada por la directora Claudia Sánchez.

Apoyando como siempre a la comunidad estoy en San Miguel de Allende para el lanzamiento de este maravilloso documental con tres historias que les llegarán al ♥️no solo por lo dolorosas sino por que frente al desastre lograron triunfar🎉#derechoalavida pic.twitter.com/V4wcR0qevE — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 23, 2024

El filme conmovió de tal manera a la conductora, que adelantó que tiene ideas para conseguir cambios en México en favor de las mujeres trans.

“Vamos a hacer algo que ya lo tengo diseñado para que este hombre esté donde debe estar: en la cárcel. Cuando esté 30 años preso, todos los que intentarían hacer crímenes de odio, lo van a pensar. La ley es linda, pero falta una cosa, ¡que se cumpla, carajo! Porque si no se cumple, no hay ley que valga“, puntualizó.

La noticia del compromiso de Laura Bozzo ha resonado ampliamente en las redes sociales y en la opinión pública, generando un debate sobre la violencia contra las personas trans y la necesidad de medidas más estrictas para proteger sus derechos.

¿Qué sucedió con Paola Buenrostro?

Paola Buenrostro fue una trabajadora sexual que radicaba en CDMX. La madrugada del 30 de septiembre del 2016, a la edad de 25 años, abordó el vehículo de un hombre que buscaba sus servicios.

Tras percatarse que Paola era una mujer trans, el hombre, identificado como Arturo Felipe “N”, le disparó a quemarropa. Las compañeras de Paola, entre ellas Kenya Cuevas, fueron testigos del asesinato, y ayudaron a que el sujeto no escapara, reteniéndolo para entregarlo a las autoridades.

Sin embargo, horas más tarde, Arturo Felipe “N” fue liberado por el juez Gilberto Cervantes Hernández, bajo el argumento de que no existían pruebas contundentes para determinar su culpabilidad.

