Maripily Rivera envía contundente mensaje a Clovis y Aleska

Maripily Rivera no se hizo “la de oídos sordos” ante toda la vorágine que han ocasionado las declaraciones de Clovis Nienow y Aleska Génesis. Mientras que la pareja alega que las faltas de respeto de Maripily en la obra “La Casa de Maripily “Se Vale To” los llevaron a querer tomar distancia, la boricua afirma que no está dispuesta a cambiar ningún diálogo de la puesta en escena y menos si es para complacer a su ex compañera.

Maripily Rivera decepcionó a Clovis Nienow

La ganadora de La Casa de los Famosos 4 dijo desde un principio que no era buena idea que Aleska Génesis se hiciera presente en Puerto Rico para el estreno de la obra. Y parece que sus temores no eran infundados, y es que después de su paso por la isla, se desataron una serie de acontecimientos que terminaron con la salida de Clovis de la obra, y al parecer un total alejamiento por parte de éste con quienes él llamara su “familia tierra”.

Mediante un comunicado de prensa, emitido el día de ayer en Puerto Rico, Maripily afirma que su cariño por Clovis se mantiene, y que espera poder estar ahí para él cuando éste más lo necesite.

Clovis podría enfrentar serios problemas

Hay que recordar que tanto Maripily como Romeh, desde que salieron de La Casa de los Famosos de Telemundo, aseguraron que no querían tener nada que ver con Aleska. Y Clovis no era ajeno a ese acuerdo, sin embargo el tiempo pasó y él terminó cambiando de parecer, no así sus amigos.

Clovis se aleja de Maripily y se queda con Aleska Génesis

Para muchos, como bien dijo Alfredo Adame, aquí el problema es que el actor mexicano no ha sabido separar lo profesional de lo personal. Y es que ahora que éste inicia su carrera, rechazar trabajos, como esta obra de teatro, por algo como esto, parece no ser el mejor de los planes a futuro, ya que así Clovis podría estarse cerrando puertas a futuro.

