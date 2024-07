Mauricio Ochmann por primera vez habló de su noviazgo

Mauricio Ochmann ha decidido abrir su corazón nuevamente tras un tiempo de soltería, y su nueva relación con Lorena González ha causado revuelo en los medios. La pareja fue vista en el aeropuerto de la Ciudad de México, lo que generó una gran expectativa entre los periodistas y fanáticos.

Lorena, hija del empresario Víctor González Torres, parece haber conquistado al actor, y ambos han mostrado su felicidad al estar juntos. Este nuevo capítulo en la vida amorosa de Mauricio es un tema candente, y muchos están pendientes de cómo se desarrollará su romance.

A su vez, a ella le preguntaron por la relación sentimental que sostiene con Ochmann y durante un encuentro con los medios de comunicación explicó la etapa que están atravesando: “Estamos muy contentos, ahí vamos disfrutándonos”.

Los reporteros no fueron nada discretos en consultarle a él si piensa en casarse con Lorena, tomando en cuenta que tienen pocos meses. Sin embargo, no detallaron el tiempo que llevan juntos como pareja y contestó lo siguiente:”Oye, qué rápido eres, no lo dejan a uno disfrutar“.

En medio de la caminata que estaban realizando en las instalaciones del aeropuerto se vio que la pareja estaba acompañada por la hija del actor, y que además él tuvo producto del amor que algún día existió con Aislinn Derbez: “Muy bien (se llevan), se quieren mucho“, dijo sobre el trato que existe entre Kailani y la hija del empresario mexicano.

La presencia de su hija quizás le dio una motivación extra para manejar la situación con diplomacia, priorizando su bienestar y privacidad ante la voracidad de los medios. Con una sonrisa, Mauricio hizo un esfuerzo por ser amable con los reporteros, pero claramente intentaba mantener su vida personal alejada del foco público.

Mauricio Ochmann felicitó a José Eduardo Derbez

“A Tessa no la he conocido, pero ya felicité a José Eduardo, y pues les deseo que les vaya muy bien, ustedes saben que yo la paternidad la disfruto muchísimo, entonces yo creo que para José Eduardo está muy bonito”, le comentó a la prensa.

