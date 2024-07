Padres culpados por hijo que mató a niña al chocar en Queens, Nueva York: sentencia histórica

Dos padres han sido sentenciados ​​después de que su hijo, un adolescente sin licencia, supuestamente condujera a alta velocidad y chocara, causando la muerte de Fortune Williams, una niña de 14 años, en Queens (NYC).

En lo que se cree que es el primer procesamiento de este tipo en Nueva York, Sean Smith (40) y Deo Ramnarine (43) se presentaron el lunes en el Tribunal Penal de Queens con su hijo de 17 años, cuyo nombre no se divulga debido a ser menor de edad.

El adolescente ha sido acusado de múltiples delitos, incluido homicidio involuntario, y sus padres también fueron acusados ​​y ahora sentenciados. El accidente sucedió el 17 de mayo de 2023, cuando el conductor tenía 16 años.

Ambos padres se declararon culpables de poner en peligro el bienestar de un menor y la madre también por alteración del orden público. Smith fue sentenciado a tres años de libertad condicional. Ambos deberán tomar una clase para padres de 26 semanas y asistir a un programa de panel de impacto de víctimas. Si Ramnarine completa ambos cursos con éxito, se le permitirá retirar su declaración de poner en peligro el bienestar de un menor y sólo se mantendrá el cargo de alteración del orden público.

El caso del adolescente está en curso y se enfrenta a hasta 15 años de prisión si es declarado culpable. Según la fiscalía, estaba al volante de un BMW supuestamente yendo a más de 100 mph en North Conduit Av cerca de 160th St en Springfield Gardens cuando perdió el control al cambiar de carril y se estrelló contra un camión, giró y chocó contra un remolque de tractor.

Williams, pasajera en el BMW, fue expulsada y murió. “Ésta es una situación muy particular. Ambos padres sabían que su hijo no tenía permiso de conducir. Decidieron regalarle un BMW. Eligieron no imponer restricciones sobre cómo su hijo podía conducirlo”, argumentó la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz.

“Con esta convicción hemos demostrado que la culpabilidad en un accidente mortal puede ir más allá del conductor. Los padres que proporcionan vehículos a sus hijos y les permiten conducir ilegalmente pueden ser considerados responsables en caso de tragedias como ésta. Continuaremos buscando justicia para Fortune Williams y su afligida familia”, agregó Katz en un comunicado.

El adolescente tenía una licencia de conducir junior, que le prohíbe conducir bajo cualquier circunstancia en la ciudad de Nueva York, acotó CBS News. Katz dijo que semanas antes del accidente la escuela notificó a la madre del adolescente que lo habían visto conduciendo. Además, meses antes él recibió una multa por conducir sin licencia y mientras usaba un teléfono celular.

“Tengo preguntas importantes sobre la legalidad de esto. Sin embargo, dadas las circunstancias, el señor Smith pensó que éste era el mejor curso de acción”, comentó su abogado, James Polk.

“Ella era tan encantadora. ¿Sabes lo que habría dicho? Habría dicho: ‘Mamá, acepta sus disculpas'”, dijo Keisha Francis, madre de la víctima.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En mayo una abuela boricua de 71 años murió al ser arrollada por un conductor que huía de la policía en Brooklyn (NYC) y abandonó la escena subiéndose al Metro. Su hija resultó herida. Irónicamente apenas horas antes la gobernadora Kathy Hochul había firmado la llamada Sammy’s Law que reduce el límite de velocidad a 20 mph e incluso 10 mph en algunas calles de los cinco condados de NYC para proteger a los peatones. En lo que va de este año más de 40 personas han muerto arrolladas en la ciudad.

En diciembre la gobernadora Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.