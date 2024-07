VIDEO: Gaby Spanic denuncia maltrato al llegar al aeropuerto de CDMX

La actriz Gaby Spanic no se quedó callada y alzó la voz al considerar que recibió malos tratos a su llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, luego de estar en Miami.

La venezolana, quien se encontró con los medios de comunicación en el lugar, aprovechó para denunciar que sufrió malos tratos supuestamente por la gente de la aduana de México, debido a dos paquetes de cigarrillos que había comprado en Estados Unidos e intentó ingresar al país, pues se los retuvieron, querían cobrarle una multa excesiva de $600 dólares y hasta el pasaporte le querían quitar.

“Lloré de impotencia y de coraje. Si tuviera un macho al lado, no me paran. Me maltrataron, me siento mal“, dijo a las cámaras.

Durante la charla con la prensa, Gaby Spanic estaba acompañada de su hijo Gabriel, de 17 años, quien intentaba calmarla.

“Yo estoy ignorante de esa cosa y me están obligando a. Ahí me dejaron esperando más de media hora y multas para todo; querían que firmara un montón de papeles y yo no firmo papeles sin ningún abogado“, agregó.

Spanic también comentó que el trato recibido por parte de las trabajadoras le resultó incómodo y consideró que fue discriminatorio.

“Eso es discriminación, eso xenofobia. Me sentí maltratada… Abuso de poder, abuso de autoridad. Unas mujeres de aduanas se estaban burlando y riendo de mí de una manera fea“.

Gaby Spanic detalló que llevaba únicamente dos paquetes de cigarros, por lo que consideraba que la multa era excesiva y se negó a pagarla, por lo que terminaron quitándole el producto. Además de dejar abierta la posibilidad de tomar acciones legales por lo sucedido.

