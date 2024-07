Elizabeth Gutiérrez habla de William Levy: ‘Me dio lo mejor’

La actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez lanzó un extenso mensaje en su cuenta en Instagram para aclarar varios puntos luego de su ruptura con el actor cubano William Levy.

En la publicación, intentó ponerle punto final a las especulaciones que han circulado sobre su ruptura con el galán de telenovelas.

“He pasado meses reflexionando muchas cosas. Sé que he herido sin querer a las personas que más amo, mis hijos y el padre de mis hijos merecen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron sin intención de volver a lo mismo, necesito aclararlo para estar con mi consciencia tranquila”.

En el mensaje, la artista añadió: “Nadie mejor que yo sé lo que he vivido, lo que he sentido, lo que he pasado y sí, a pesar de nuestros problemas es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor”.

Consideró que si muchos consideran un defecto que ame a William Levy es algo con lo que se siente bien, pues le parece que eso es mejor que odiarlo.

“No puede ser que las personas que no conocen la historia de adentro se atrevan a decir que yo ‘estuve encarcelada’. Yo estaba en un lugar que yo elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó, me protegió y me dio lo mejor de él. A veces más que él mismo”, comentó.

Elizabeth Gutiérrez afirmó que sus hijos tienen una buena relación con su padre y negó que él haya golpeado a alguien de su familia o a ella.

“William es un hombre sano en todos los aspectos de su vida. Es un hombre deportista y ese ha sido siempre su estilo de vida junto con su entrega al trabajo. Es un hombre trabajador, que lucha por salir adelante y darle lo mejor a su familia”, añadió.

Además de esto, comentó: “Nuestra vida de pareja es resultado de dos jóvenes que crecieron en su amor en medio de una carrera que no supimos separar del nombre que crecía con nosotros a nivel profesional y mediático y hoy seguimos aprendiendo, madurando y pagando las consecuencias de la fama a nuestro pesar con algo que debería estar separado para nuestra paz y estabilidad”.

Por último afirmó que siempre estará agradecida por él y debido a sus palabras muchos creen que una vez más regresaron a su relación. Sin embargo, no es algo que esté confirmado por alguno de ellos, al menos por ahora, lo cierto es que seguirán haciendo equipo por el bienestar de sus hijos.

