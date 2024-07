Jorge Salinas defiende a Elizabeth Álvarez por su sobrepeso

Jorge Salinas defendió a su esposa Elizabeth Álvarez, señalando que las críticas hacia su apariencia son infundadas y lamentables. Durante la entrevista con Mezcal TV, el actor mexicano expresó su apoyo incondicional hacia ella, enfatizando que la belleza no se mide solo por el aspecto físico.

“Elizabeth está linda, hermosa, ¡buenísima! A mí me encanta y sobre todo les voy a decir una cosa a todas las mujeres y a todos los hombres también: somos alma, el cuerpo simplemente es una botarga que traemos”, expresó al mencionado medio.

El actor mexicano destacó la importancia de promover una imagen positiva y realista del cuerpo, lejos de los estándares impuestos por la sociedad. Salinas subrayó que vale es la salud y la felicidad, añadiendo que Elizabeth es una mujer hermosa, tanto por dentro como por fuera. Su defensa fue bien recibida por sus seguidores, quienes aplaudieron su postura y el respeto hacia su pareja.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez se encuentran casados desde el año 2011. Crédito: Mezcalent

“Mi mujer es hermosa, es bella, me llena, me gusta, me atrae en todas las facetas que ha tenido en estos años que hemos pasado juntos. Yo no escuché ningún comentario como los que mencionan, pero yo estoy plenamente agradecido con la vida por ponerme una mujer tan bella como ella”, manifestó a Mezcal TV.

Salinas aprovechó para mencionar la vida que llevan para no descuidar todo lo que tiene que ver con la casa y sus familiares: “Tenemos una excelente coordinación para no olvidarnos de nuestro principal objetivo que es la crianza de nuestros angelitos, nuestros hijos y con ayuda de gente, pues podemos cumplir con nuestras obligaciones profesionales”.

“Yo disfruto que ella sea feliz y se realice. Si en su realización está trabajar en lo que le gusta ¡adelante! Yo la voy a apoyar toda la vida, si ella disfruta pasar tiempo con nuestros hijos yo la apoyo también. De la misma manera tenemos ese acuerdo, ella me apoya para que yo haga lo que me gusta, que es la actuación y a ser padre, porque es una bendición ser papá”, agregó el esposo de la reconocida actriz.

