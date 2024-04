Jorge Salinas rompe el silencio sobre cómo ha controlado su fuerte carácter con la prensa

Jorge Salinas admitió que en sus inicios como actor, no siempre sabía cómo manejar la atención de los medios y a veces reaccionaba de manera impulsiva ante críticas o comentarios negativos. Sin embargo, con el paso de los años ha aprendido a controlar sus emociones y a enfrentar de forma más madura las situaciones complicadas.

“La vida te aterriza, porque el ego es algo muy fácil de inflar y también se poncha rápido. Estoy agradecido, porque finalmente no es hacia nosotros, es hacia los personajes o los logros que tenemos, yo soy igual que cualquier persona”, dijo durante un encuentro con la prensa en su llegada a la Ciudad de México.

Jorge Salinas explica la manera que implementa para estar tranquilo con los medios de comunicación. Crédito: Mezcalent

El actor reconoce la importancia de mantener una buena relación con la prensa, ya que son ellos los encargados de difundir su trabajo y mantenerlo en el ojo público. Por ello, ha optado por mantener la calma y responder de forma diplomática a las críticas o preguntas incómodas.

“Me gusta promocionar mi trabajo a través de ustedes, porque sin ustedes, la gente no se enteraría y entiendo que les gusta informar de nosotros, no solamente del trabajo, porque es aburrido para el público, pero cuando mi vida es más aburrida, ¿para qué?”, agregó.

Jorge Salinas responde a las críticas por su peso

“Sí, estaba muy flaco, estaba como 8 kilos abajo, se me pasó la mano y cuando te enrolas en una dieta te sigues. Ahorita voy a volver a comenzar esa misma dieta para volver a bajar, solamente que no la voy a hacer tres meses, la voy a hacer nada más 30 días”, expresó el reconocido actor de televisión.

“He vivido algunos temas de mucho cuidado, de mucho riesgo para mi salud y para mi vida, si Dios no me ha llamado es porque todavía quiere que esté aquí”, dijo Salinas.

Jorge no quiso terminar su intervención sin antes agregar que: “Me siento muy bien. Es disciplina, nada más, así como hay que tener disciplina para subir de peso, hay que tener disciplina para bajar, yo subí como 15 kilos para hacer a Vicente (su personaje en SOS me estoy enamorando) y ahí fui bajando para Perdona nuestros pecados y después me seguí”.

