Puerto Rico: delegada por la estadidad no favorece quinta papeleta para elegir presidente (a) de EE.UU.

Nueva York- Zoraida Buxó, una de las delegadas por la estadidad para Puerto Rico en Washington D.C., se expresó opuesta a que se le consulte a los boricuas su preferencia sobre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos a través de una quinta papeleta durante las elecciones generales.

Buxó dijo en entrevista con El Diario que, aunque inicialmente pensó que era buena idea la elección simbólica del próximo presidente o vicepresidente de EE.UU., tras ponderar el asunto, cambió de parecer.

Parte de la postura de la funcionaria es que debido a la “incertidumbre” política tras el retiro del presidente Joe Biden de la carrera presidencial, lo ideal es que las autoridades en la isla se enfoquen en los trámites para el plebiscito criollo convocado por el gobernador Pedro Pierluisi también para el día de los comisiones del 5 de noviembre.

“Ya que sabemos que el presidente Biden no va a correr, y que va a haber esta situación de incertidumbre, mi recomendación sería que nos enfoquemos en hacer un plebiscito, y que nos olvidemos de estar jugando a votar por el presidente. Que nos enfoquemos en lo que tenemos que hacer para reforzar nuestro mensaje de que se acabe la colonia…”, planteó.

Otro argumento traído por la también delegada puertorriqueña del Partido Republicano es que una consulta sobre la preferencia de los puertorriqueños en cuanto a candidaturas presidenciales polarizaría más el escenario político y le quitaría enfoque y visibilidad al plebiscito.

“Yo entiendo que, con las circunstancias que existen va a ser una pérdida de tiempo, y que podría ser contraproducente. Por qué?, porque nosotros tenemos que impulsar un esfuerzo en Washington que trascienda líneas de partido. Nuestro mensaje tiene que ser que esto trascienda líneas de partido. Y si nosotros estamos jugando a votar por el presidente, lo que tú vas a hacer es que le vas a dar una herramienta a aquellos que están por el ‘status quo’ y porque no se resuelva nada; porque si ganan los republicanos, le van a decir a los demócratas, ‘mira, aquí lo que va a pasar es que van a votar republicano’, o si gana el demócrata, van a ir a donde los republicanos a decir que no muevan nada”, argumentó.

“Lo que yo entiendo es que debemos enfocar los recursos económicos y humanos y de la Comisión Estatal de Elecciones es para un plebiscito entre alternativas no territoriales”, insistió la estadista.

A preguntas sobre el impacto real del plebiscito en vista de que no es vinculante o tiene fuerza legal a nivel federal, Buxó indicó que es una vía más para reforzar el llamado de la necesidad de resolver el asunto del estatus en Puerto Rico.

“Hay que seguir empujando nuestra posición de descolonizar a Puerto Rico. La alternativa no es hacer nada. Hacer nada y quedarse callado, no es alternativa….”,

Buxó la restó peso a los cuestionamientos de falta de fondos para costear el evento bajo el argumento de que se realizará al mismo tiempo que la elección general, lo que a su juicio implicaría un gasto menor.

“Hablan de dónde van a salir los recursos…Es una elección general; ya van a haber papeletas legislativas, municipales, de comisionado y gobernador. O sea, que el evento no va a costar el evento como si fuera una elección especial. Yo entiendo que los plebiscitos se deben dar con los eventos que traen mayor cantidad de personas a participar, y, en este caso, es una elección general”, expuso.

Anuncian el orden de las opciones de estatus en la papeleta

El plebiscito criollo que ordenó el gobernador en virtud de la Ley 165 de 2020 (“Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020”), costaría unos $1.3 millones, según estimados de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

El cálculo que sometió recientemente la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, a Pierluisi divide la partida de $1,322,800 en $550,000 para una campaña educativa, $472,500 para la impresión de 2.5 millones de papeletas, $172,500 para cubrir los costos del envío de papeletas para el voto por correo, y $127,800 para 114 libros de instrucciones.

El informe de El Nuevo Día señala que Padilla Rivera dijo no habría problema para costear la consulta, ya que se utilizaría una reserva de $4 millones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Este miércoles, la presidenta alterna de la CEE anunció que la libre asociación será la primera alternativa que aparecerá en la papeleta. A esa fórmula, le seguirá la de la estadidad, y, en el extremo derecho, estará la alternativa de la independencia.

El orden de las opciones fue establecida por medio de un sorteo.

Los partidos opuestos al oficialista Nuevo Progresista (PNP), como el Popular Democrático (PPD) y el Independentista Puertorriqueño (PIP) han tronado contra la convocatoria al plebiscito.

En el caso del PIP, sus líderes presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo en la isla para impugnar la celebración de la consulta por entender que Pierluisi asumió poderes que le corresponden a la Legislatura al hacer la convocatoria.

Sobre este particular, Buxó rechazó que el gobernador haya usurpado poderes de la Asamblea Legislativa como plantea la demanda.

“Ese pleito, uno de los argumentos, es con base en que se violenta la separación de poderes, y el gobernador está actuando o esa convocatoria se da en virtud de una ley que fue aprobada. No hay tal cosa como una usurpación de poderes de la Asamblea Legislativa porque ya la Asamblea Legislativa que es el cuerpo político y representativo por excelencia dentro de nuestra forma republicana de gobierno, ya se expresó y ya pasó una ley, y lo que está haciendo el gobernador es ejerciendo sus prerrogativas dentro de esa ley. Así que lo que va a hacer el tribunal es mirar la ley; ver si el gobernador la estoy violando o no; y, cuando vea que el lenguaje es claro, para lo único que le va a servir al PIP y al candidato del Movimiento Victoria Ciudadana es coger titulares de prensa y mayor publicidad”, evaluó la abogada.

Los populares, por su parte, han llamado a dejar en blanco la papeleta por entender que es una movida de los novoprogresistas para atraer a más estadistas a las urnas. Además, han cuestionado que no se incluya el Estado Libre Asociado (ELA), actual sistema de gobierno en el territorio, entre las opciones.

“Dos cosas; primero que ese llamado del PPD ignora una realidad que es que en el Partido Popular hay muchos estadistas que no le van a hacer caso porque son de criterio independiente y van a votar. Y segundo, que esto es lo más importante, el que no vota, no cuenta”, reaccionó Buxó a las alegaciones de los miembros del PPD.

“Pero, entonces, si hay estadistas, ¿por qué no están en el PNP?”, cuestionó El Diario.

“Es cuestión de tradición. Es cuestión de que sus papás o sus abuelos conocen personas en el partido, pero no votan por candidatos del Partido Popular. Pero, no se sienten cómodos estando bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista por los lideratos que en un momento hubo; por las narrativas y mensajes que en un momento hubo, y lo subrayo porque Jenniffer González ha asumido un mensaje mucho más inclusivo…”,

La entrevistada anticipó que, en comparación con el plebiscito del 2020 de “estadidad sí o no”, en el que prevaleció por 54 % esa fórmula, en este evento debería haber mayor participación en términos “absolutos”, y no solo de estadistas, por varios factores; como, por ejemplo, que ya pasó la peor parte de la Covid, y, que Jenniffer González, candidata a la gobernación por el PNP, es una “con más vitalidad y conexión con el pueblo”.

Quinta papeleta para elección simbólica presidencial es un mandato de ley

La quinta papeleta o papeleta presidencial que se le distribuirá a los boricuas como parte del paquete electoral el 5 de noviembre es un mandato de ley.

En específico, en el Código Electoral de junio del 2020 (Ley Núm. 58 del año 2020) aprobado por la mayoría novoprogresista, se estableció que habrán elecciones presidenciales en cada elección general, y que comenzarán a partir del 2024.

El Artículo 8.1.b. sobre Elecciones Presidenciales en el Código Electoral indica: “Se ordena, bajo el derecho civil y fundamental protegido bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América, que, en el mismo día de cada elección general, comenzando con la que se realice en el año 2024, todo ciudadano americano que sea elector hábil en Puerto Rico ejerza y reclame su derecho al voto para expresar su preferencia entre los candidatos a presidente y vicepresidente de Estados Unidos de América”.

El Código además dispone que “la realización de las elecciones presidenciales y el ejercicio del voto presidencial representan un fin público conforme a la ciudadanía americana; a la expresión vigente de autodeterminación del pueblo de Puerto Rico, como soberano en nuestro sistema democrático, rechazando la condición de subordinación colonial y reclamando la igualdad de derechos y obligaciones como ciudadanos americanos. Se autoriza, por lo tanto, la utilización de propiedad y fondos públicos para estos propósitos”.

Así las cosas, adicional a la papeleta presidencial y la del plebiscito, los boricuas votarán en otras tres: la de la gobernación, comisaría residente, municipios / Legislatura.

