Anciana de 95 años golpeada por asistente de salud en su hogar: dramático video en Nueva York

Una anciana de 95 años fue agredida por una asistente de atención médica domiciliaria en Harlem (NYC), acción que fue grabada por la cámara de la víctima y que su nieta observó en su teléfono desde Nueva Jersey.

La policía de Nueva York está buscando a la agresora del incidente del 21 de julio. Según las fuentes, ese día la asistente de salud fue asignada para cuidar a la anciana, que usa un andador y un tanque de oxígeno.

El dramático video fue divulgado por ABC News. Se recomienda prudencia al observarlo. Las imágenes muestran a la asistente lanzando objetos al aire y golpeando con una sartén a la anciana, quien colapsó en el suelo.

'A nightmare' – Disturbing video shows 95-year-old grandmother assaulted by home aide in Harlem https://t.co/iJAwy4NNFo pic.twitter.com/58a7FyYUuF — Eyewitness News (@ABC7NY) July 26, 2024

La víctima sufrió contusiones, está adolorida y no puede levantar los brazos por el ataque. Los médicos dicen que también están preocupados por posibles coágulos de sangre.

“Fue una pesadilla”, dijo Michelle Mitchell, nieta de la víctima no identificada. “Fue horrible. Fue uno de los peores días de mi vida”.

Mitchell estaba en Nueva Jersey, desde donde presenció la angustiosa experiencia en su teléfono porque la familia instaló cámaras en el apartamento de la abuela. “Para mí era tan irreal que alguien pudiera golpear a alguien así…”, añadió la nieta.

La trabajadora supuestamente trabaja para “Medflyt at Home Health Care Agency”. La empresa pero no respondieron. Hasta el momento no ha habido arrestos ni se ha identificado a la sospechosa. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda