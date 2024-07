El look de encaje de Jomari Goyso en Premios Juventud 2024

Jomari Goyso, presentador español de televisión, estuvo este jueves 25 de julio en los Premios Juventud, que se celebraron en Puerto Rico. Para esta ceremonia, se le vio con un outfit de encaje color negro que causó varios comentarios en las redes sociales.

El look del conductor del programa ‘El Gordo y la Flaca’ consistió en un saco que dejaba ver parte de su piel y un pantalón que combinaba con la parte superior de su atuendo.

Por último, usó unos tenis negros y blancos que le dieron un toque divertido a su outfit.

Jomari Goyso, presentador español de televisión. Crédito: Mezcalent

Muchos usuarios en las redes sociales hablaron de este look con mensajes como: “Proyectas incomodidad y no me gustó”, “Tanto que criticas a Kim y estás como ella”, “Él se atreve a decir que se veía bien y mañana va a criticar a otros”.

Otros escribieron: “No, definitivamente no”, “Ejee, ¿qué te pasó? Te aprieta el pantalón”, “El pantalón no”, “Con la combinación de los tenis, o el tipo de tenis, no me gusta”.

Premios Juventud se caracterizan por ser un evento en el que los famosos apuestan por looks relajados y puede que en ocasiones salga bien las decisiones que toman.

Lo cierto es que Jomari Goyso optó por algo divertido y diferente y generó la división de comentarios en las redes.

Jomari Goyso y Anitta, con un estilo similar

En la previa del evento, el español entrevistó a la intérprete de ‘Envolver’, quien también iba de negro y con algunas transparencias, lo que sirvió para que hablaran de esta coincidencia.

“Me encanta que vamos de negro, pero encuerados todos”, le dijo a la brasileña, quien se echó a reír y le contestó: “Estamos lindos”.

El creador de contenido comentó varios looks en esta jornada, como el de Maripily Rivera, quien lució un minivestido amarillo, por el que la felicitó. “Me encanta porque estás salvando al planeta, poquita tela que contamina”, bromeaba con ella.

Además, entrevistó a Jessi Rodríguez, su compañera en ‘Despierta América’, quien también lució transparencias y el famoso no dudó en hacer comentarios sobre esto.

La experiencia de Jomari Goyso en imagen ha hecho que sea referencia sobre el tema y por eso ha tenido espacios en televisión como ‘Más Moda, Menos Filtro’, en el que muestra la faceta relajada de los famosos a la hora de vestir.

