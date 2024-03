Reviven vieja entrevista en la que JLo arremete contra Salma Hayek, Cameron Díaz y Madonna

A raíz de la reciente polémica suscitada por un video en donde se le ve escupiendo un chicle en la mano de su asistente, una vieja entrevista realizada a Jennifer López ha sido rescatada en redes sociales mostrando, una vez más, la tan comentada actitud de “diva” de la nacida en El Bronx.

A través de su cuenta oficial de X, el periodista inglés Alexander Abad-Santos publicó un extracto de la entrevista que la intérprete de “On The Floor” concedió al medio especializado Moviline en 1998 por el estreno de su película, a lado de George Clooney, “Out Of Sight”.

En aquella ocasión, la también cantante comenzó mencionando que “tenía el brillo del estrellato” y se consideraba “la mejor” gracias a la influencia de grandes actrices como Ava Gardner, Rita Hayworth, Marylin Monroe, entre otras.

Sin embargo, y luego de que se le preguntara sobre algunas de sus compañeras de oficio, como Salma Hayek, Jennifer López brindó una serie de respuestas que continúan siendo polémicas hasta el día de hoy

Ella es una bomba sexy y ese es el tipo de papeles que desempeña. Yo hago todo tipo de papeles diferentes. Me hace reír cuando dice que le ofrecieron ‘Selena’ (la primera película que protagonizó la actriz), lo que es una absoluta mentira”. JLo – Cantante

¿Qué dijo Jennifer López sobre otras actrices?

En la misma entrevista, la intérprete de “Can’t Get Enough” también respondió sobre lo que pensaba de Cameron Diaz, una de las mejores actrices de aquella época gracias a cintas como “The Mask”, “My Best Friend’s Wedding”, “Fear and Loathing in Las Vegas”, entre otras.

Una modelo afortunada a la que se le han dado muchas oportunidades que debería haber aprovechado mejor” JLo – Cantante

De igual manera, se dio el tiempo para mencionar que nunca había sido una gran admiradora de la actriz Winona Ryder, así como declarar que conocía más a Gwyneth Paltrow por su relación con Brad Pitt que por su trabajo.

Finalmente, la esposa de Ben Affleck también se dio el tiempo para mencionar que Madonna era una gran cantante pero una “mala” actriz: “Actuar es lo que hago yo, así que soy muy dura con la gente que dice: ‘Oh, yo puedo hacer esto, yo sé actuar’. Entonces digo: ‘Oye, no escupas sobre mi oficio’”.

Jennifer López ha sido severamente criticada por escupir un chicle en la mano de su asistente. Crédito: Mezcalent

JLo no se encuentra en su mejor momento

Luego de la tibia recepción de su nuevo disco “This Is Me… Now”, tanto en público como en crítica, la actriz tuvo que cancelar 7 conciertos, en diversas ciudades de Estados Unidos, por una supuesta baja venta de boletos.

Aunado a lo anterior, la actriz también fue severamente criticada, en días anteriores, luego de que se viralizara un video en donde se le ve escupiendo lo que parece ser un chicle en la mano de su asistente.

