‘Chiquis Sin Filtro’: el reality de la hija de Jenny Rivera

Chiquis Rivera, cantante de música regional mexicana, tiene un nuevo proyecto en el que el público podrá conocer muchas de las cosas que pasan en su vida.

A través de un reality show, titulado ‘Chiquis sin filtro’, la hija de la fallecida Jenni Rivera contará secretos de su día a día y muchas cosas más. Esta producción estará disponible en la plataforma VIX.

A través de su cuenta en Instagram, la ‘Abeja Reina’, como también es conocida, dijo: “Emocionada de que próximamente se estrena ‘Chiquis Sin Filtro’, donde conocerán parte de lo que he pasado para llegar hasta este punto de mi vida. Pronto por VIX”.

En la página web de VIX también compartieron información sobre este nuevo contenido del que por ahora no han anunciado fecha de lanzamiento.

“Chiquis abre las puertas de su hogar y de su corazón para mostrarnos a la mujer que existe detrás de la artista, sin filtros ni reservas, así como su lucha diaria para alcanzar sus sueños”, dijo.

Allgunos fanáticos han reaccionado a este anuncio con mensajes como: “Eres un amor de verdad, Chiquis, siempre contigo”, “Ahhh, qué emoción”.

Otros escribieron: “Estoy muy feliz por ti”.

La intérprete de ‘Entre Besos y Copas’ vive un momento muy especial luego de su boda en Las Vegas con el fotógrafo Emilio Sánchez.

En una entrevista con varios reporteros, la artista comentó: “Me siento igual, pero más enamorada”.

Además de esto, comentó que tuvo una boda íntima, con sus hermanos, otros familiares y amigos como invitados. “Fue un día hermoso y perfecto”, dijo.

Confesó que el matrimonio llegó en un momento importante, debido a lo triste que se sintieron por el aborto espontáneo que ella sufrió. “Ya estábamos comprometidos, pero que sentimos que ya, que era la persona para mí y obviamente los dos pasamos por un momento muy triste”, manifestó.

La artista explicó que pese a esta dura situación ha intentado de ir sobrellevándolo poco a poco: “Dios sabe por qué y cuando hacen las cosas y no me quejo, hago lo posible de no quejarme”.

