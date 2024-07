Juan Soler vuelve como conductor junto a su novia

Juan Soler ha hecho su esperado regreso al programa matutino “Sale El Sol“ tras haber anunciado su salida en mayo del año pasado. Durante una reciente transmisión, el galán de la televisión compartió su felicidad por estar de vuelta en la emisión, especialmente al lado de su novia Paulina Mercado, quien se mostró emocionada por su regreso.

El ambiente en el programa fue de celebración, ya que los presentadores dieron una cálida bienvenida a Soler. Su reincorporación se da en el contexto de la salida temporal de Mauricio Islas, quien tendrá que ausentarse por compromisos laborales.

“Primero que nada hay que aclarar un tema. Yo no me voy de Sale El Sol, voy a cumplir con un compromiso que tenía hecho desde antes que me hicieran el favor de invitarme a participar aquí con ustedes y regreso”, dijo el actor y conductor Mauricio.

“Yo no vengo a reemplazar a Mauricio, vengo exclusivamente a cubrir una plaza que está muy bien ocupada por mi socio. Sí estoy muy feliz de estar aquí nuevamente, mi casa, mi familia y muchas gracias por el recibimiento”, dijo su colega argentino.

Durante su retorno, Juan expresó su emoción y agradeció a sus compañeros por el recibimiento, aunque también hizo hincapié en que su regreso no será permanente, lo que deja abierta la posibilidad de que su papel en el programa cambie en el futuro.

“Voy a ser objetiva, les juro que no tengo nada que ver, no tiene el amor de verdad qué ver. Juan es un gran compañero, me encanta que lo conozcan, fuimos muy buenos compañeros… Hace rato que llegamos me encanta cómo lo saludan los polis, todos los chicos, es de verdad un cuate muy querido y muy compartido”, dijo Paulina sobre trabajar con su pareja.

Audiencia reacciona a la incorporación de Juan Soler

“La Ingrid que se vaya”, “Ingrid siempre con sus cometarios sin chiste, ya toma las cosas serias por favor”, “Se equivocaron la que se tenía que ir era Ingrid”, “Saquen a Paulina ya está como Andrea Legarreta ya aburren”, “Tengan cuidado qué tal si Ingrid es fan de su relación Juan Soler”, “Vamos a extrañar a Mauricio, pero está perfecto Juan”, “También dejen a juan soler en el programa”, “Que felicidad que este Juan Soler”, “Te extrañaremos @mauricioislas, pero ya te veremos en @saleelsoltv nuevamente”, “¿Por qué se va @Mauricio Islas?”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Paulina Mercado habló de la ex de su novio Juan Soler

· Paulina Mercado relató el duro momento que vivió junto a Juan Soler antes de ingresar al quirófano

· Juan Soler tras hablar de su divorcio resalta que no se quiere casar con su novia Paulina Mercado