Paulina Mercado relató el duro momento que vivió junto a Juan Soler antes de ingresar al quirófano

Paulina Mercado reconoce que la vida le ha enseñado a valorar cada momento, a cuidar su salud y a estar preparada para enfrentar cualquier situación que se le presente. Agradece el apoyo incondicional de su familia, amigos y de su pareja, Juan Soler, quien ha sido su roca en los momentos más difíciles.

“Cuando llega el día de la operación yo realmente estaba tranquila, cuando me estaban llevando al quirófano Juan no me soltaba la mano, estaba conmigo, y cuando nos tuvimos que separar (le dije): ‘Adiós, te amo, adiós'”, dijo en el programa ‘Sale El Sol’.

Mercado no pudo evitar relatar algunos momentos que para ella han sido claves: “De repente le dije: ‘Juan, ven tantito. Yo a este mundo me vine a reír, me vine a pasarla bien, vine a amar, vine a ser amada, vine a disfrutar, prométeme que si ya no puedo hacer esas cosas me vas a soltar'”.

La experiencia de enfrentar una situación de salud tan delicada le ha enseñado a vivir con más intensidad, a disfrutar cada instante y a no postergar sus sueños. Paulina se siente agradecida por la oportunidad de seguir adelante y de seguir compartiendo su pasión por la televisión con el público.

“Yo he tenido temas de salud peculiares. Tuve una trombosis cerebral, tuve un infarto cerebral y por el infarto cerebral me operaron corazón porque se me fue un coágulo al cerebro y tenía un tema en el corazón, tengo un aparatito en el corazón, después tuve meningitis viral. Yo estoy viva gracias a Dios y porque algo tengo que hacer aquí, todavía no lo sé, pero estoy descubriendo qué cada día”, agregó la pareja sentimental de Juan.

La conductora se encuentra enfocada en su recuperación y en seguir adelante con su vida. A pesar de los obstáculos, Mercado se muestra optimista y valiente, dispuesta a enfrentar cualquier desafío que se le presente en el futuro.

“No tengo miedo a envejecer, tengo miedo a cómo envejecer, y no me refiero a la cana, me refiero a la actitud. Hoy me siento más viva que nunca, cuando más he gozado la vida es en esta etapa. Ya sabes lo que quieres, ya sabes lo que no quieres, no te importa quedar bien”, mencionó.

Sigue leyendo:

· Juan Soler y Paulina Mercado dicen el significado del anillo de compromiso y no es por una boda

· Juan Soler y su amor con Paulina Mercado: “No voy a permitir que un juez me diga que estoy casado”

· Juan Soler tras hablar de su divorcio resalta que no se quiere casar con su novia Paulina Mercado