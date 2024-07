Paulina Mercado habló de la ex de su novio Juan Soler

La relación entre Juan Soler y Paulina Mercado ha captado la atención de los medios desde que hicieron público su romance en diciembre de 2022. Ambos han disfrutado de su relación abiertamente, mostrando una conexión y complicidad que los distingue. La actual pareja del actor, al principio de su relación, decidió acercarse a Maki, la exesposa y madre de las hijas del argentino, como un gesto de respeto y empatía.

“Si me quiere o no me quiere, yo no lo puedo contestar, se lo tendrían que preguntar a ella (a Maki). A mí me cae perfecto y yo ya la conocía porque fue a conducir a Sale El Sol una semana, estuvimos platicando y a todo dar me cayó”, dijo en el pódcast de ‘Anetteando’.

Aunque no se consideran amigas, Paulina ha expresado su admiración por Maki, destacando su inteligencia, recordando que tuvieron la oportunidad de conocerse cuando colaboraron juntas en televisión. Esto refleja la madurez y consideración de Paulina en su nueva relación.

“Si me quiere o no me quiere, habrá que preguntárselo a ella, a mí me cae muy bien, se me hace una chava inteligente, es muy buena mamá, sus hijas son lo máximo, absolutamente, son unas niñas muy lindas y yo creo que son como son por los papás que tienen“, expresó durante la conversación.

Además, es positivo que reconozca las cualidades de Maki como madre, lo que podría contribuir a un ambiente más armónico entre todos los involucrados. La relación actual entre Juan y Paulina parece estar basada en un entendimiento mutuo y un reconocimiento de la importancia de las relaciones previas en sus vidas.

“Cuando empecé a salir con Juan le dije: ‘Nada más quiero decirle a tu ex que vamos a salir. No le voy a pedir permiso, pero sí, quiero avisarle. Creo que entre mujeres siempre hay que cuidarnos, no era mi íntima amiga, la había conocido y me había caído muy bien, pero se me hace de mujeres decentes y de mujeres netas decirle: ‘¿Qué crees? Me mueve tu ex’. Sí se lo quería decir y me dijo Juan: ‘Espérate a que decidas salir conmigo solos, porque ahí era cuando seguíamos saliendo en grupo'”, manifestó.

