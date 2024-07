Edwin Luna revela detalles de su vida

El cantante Edwin Luna ofreció una entrevista a la cadena de televisión Telemundo en la que habló de su vida y carrera artística.

En la conversación que tuvo con el show ‘Al Rojo Vivo’ dio detalles de sus nuevos proyectos, entre ellos el lanzamiento de su tema ‘No Se Vale’, una canción que definió como distinta, debido a que tiene instrumentos que usan para los corridos tumbados.

“Hice eso porque vi que a los jóvenes les está gustando mucho, que están escuchando esa música, entonces pensé ‘¿y si lo transportamos a las canciones rancheras, a las baladas románticas? Entonces la mitad de la canción la van a escuchar así y la otra mitad ya con la banda completa”, comentó.

Afirmó que no sacará la banda al 100% y considera que el tema ya ha empezado a calar entre la gente.

También habló de los momentos difíciles que ha tenido en su vida, sobre todo por las cosas que la gente no conoce del mundo del espectáculo.

“Siempre lo digo de broma, mi papá fue el que me inculcó esta carrera, pero siempre lo digo, nunca me platicó cómo era behind, nada más me comentó cómo era sonreirle a la gente, nunca me dijo”, afirmó.

Edwin Luna aseguró que sus primeras canciones fueron controversiales por sus letras, pero poco a poco la gente fue aceptando más y más su trabajo.

Consideró que el mostrarse como una figura cercana también le ayudó mucho a lograr cosas buenas en su vida.

“Te vas curtiendo y vas aprendiendo, así como las tortugas ninjas, a tener el caparazón más duro”, agregó.

Otra de las cosas que habló fue de su relación con Kimberly Flores, con quien asegura han mejorado las cosas porque tomaron terapia. “Aparte ella toma terapia como una psicóloga, hacemos terapia individuales, en pareja, nuestros hijos también toman terapia”, contó sobre las herramientas que han usado en su relación.

