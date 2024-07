Alicia Machado y “El Puma” protagonizan emotivo momento en “Top Chef VIP”

Durante la gran final del programa “Top Chef VIP” (Telemundo), donde la gran ganadora fue Patricia Navidad, los espectadores fueron testigos de un momento verdaderamente emotivo que involucró a dos de las estrellas más queridas del programa: Alicia Machado y José Luis Rodríguez “El Puma”.

El famoso cantante no solo decidió musicalizar la noche, sino también optó por tomar la palabra y darle un mensaje muy especial a la ex Miss Universo venezolana, con quien sostuvo una fuerte discusión en uno de los capítulos, lo cual derivó en su expulsión del concurso.

El punto culminante del episodio llegó cuando Rodríguez, conmovido, quiso dedicarle a Machado unas emotivas palabras. La sorpresa dejó a Alicia con lágrimas en los ojos, y el ambiente en el set se cargó de una intensa emoción que resonó en los corazones de todos los presentes.

“Esto todavía no concluye para mí, hoy quiero cerrar un capítulo muy importante en mi vida. Mandé a hacer unas camisetas especiales para el equipo de ‘Los Mosqueteros’ y le quiero pedir a Alicia que se acerque. Este capítulo se cierra aquí, pero con amor. Yo a ella siempre la he querido y mi familia también. Y si tengo que pedirte disculpas porque hice algo indebido, te ruego que me perdones. Y con el permiso de los concursantes, yo me tomo el atrevimiento de nombrarte la reina de ‘Los Mosqueteros’. Gracias”, dijo “El Puma”.

Por su parte, Alicia Machado, quien no pudo evitar contener el llanto, con varios besos y un emotivo abrazo, quiso darle las gracias por dejar atrás el malentendido. Asimismo, aprovechó su cuenta de Instagram para compartir el video del momento y enviar un mensaje.

“Gracias a @telemundo y a todos los que hicieron posible este grandioso momento y todo un show con el esfuerzo de entretenerlos con amor y siempre dejando un mensaje de honestidad y amor! @elpumaoficial sabes lo especial que eres para mí y para todos! Gracias, bendiciones”, aseguró.

¿Qué sucedió con Alicia Machado y “El Puma” en “Top Chef VIP”?

Hace unas semanas, José Luis Rodríguez y Alicia Machado protagonizaron un incómodo momento en el reality de cocina “Top Chef VIP”, situación que llevó a la venezolana a ser duramente cuestionada por su forma de dirigirse a una persona de la tercera edad.

Todo comenzó cuando ambas estrellas tuvieron que competir juntos en una prueba; y al no tener claro un procedimiento, Alicia solicitó que le fuera explicado nuevamente. Ante esto, El Puma comentó: “Ya empezó el kínder”.

Ese comentario del cantante despertó el enojo de Machado, quien respondió de forma tajante: “A ver Puma, vamos a empezar a competir tú y yo así que tengo todo el derecho de preguntar lo que se me antoje y necesito que en este reto me escuches”.

Momentos después, el cantante le pidió que no inventara ‘cosas raras’, y ella agregó: “Tú tampoco te pongas a inventar cosas raras y quiero que me hagas caso porque no quiero perder”.

“¿Tú me estás regañando?”, le preguntó ‘El Puma’”. “No, te lo estoy diciendo y advirtiendo”, respondió Machado. “No, no, no. Así no Alicia. Relájate”, solicitó José Luis.

