Giselle Blondet habló del amor de Elizabeth Gutiérrez a William Levy

Giselle Blondet, al comentar sobre las declaraciones de Elizabeth Gutiérrez, expresó su sorpresa y apoyo a su amiga, reconociendo que a pesar de las dificultades y las controversias en su relación con William Levy, el amor que siente por él es genuino. La puertorriqueña enfatizó la importancia de ser fiel a los propios sentimientos y las experiencias vividas, sin dejarse llevar por las opiniones externas.

Además, la presentadora aprovechó para recordar que las relaciones son complejas y que cada persona tiene su propia perspectiva sobre lo que vivió. Blondet instó a la audiencia a ser comprensiva y empática, en lugar de criticar a Gutiérrez por su decisión de hablar sobre su amor por Levy, sobre todo en un momento tan delicado.

“Cuando yo vi este mensaje yo pensé que era algo viejo, la verdad. Yo miraba y decía pero de dónde viene esto y después me di cuenta que sí, que era de ahora. Y debo decir que obviamente nosotros cuando lo vemos desde afuera nos damos cuenta de ciertas cosas que no quisiéramos que ella, sus hijos estuvieran pasando y ojalá todas nosotras, las mujeres, nos diéramos el valor y nos respetáramos lo suficiente como para no entrar en este tipo de relaciones“, expresó en ‘La Mesa Caliente’.

La conductora del espacio televisivo aprovechó para agregar que: “En mi caso, por ejemplo, yo he tenido la situación donde tuve una relación con una persona que fue muy importante en mi vida y siempre sentí que era como el amor de mi vida y por alguna razón no podía ser. Y me casaba y me divorciaba y entonces cuando estábamos los dos solos volvíamos otra vez. Entonces no voy a juzgarla porque está en una situación bien difícil donde todo el mundo la critica”.

Este tipo de reacciones en medios de comunicación suelen generar un debate amplio sobre el tema de las relaciones amorosas y el impacto de las redes sociales en la vida personal de las figuras públicas, evidenciando la presión que enfrentan para mantener una imagen pública. Gutiérrez, por su parte, parece estar tratando de reafirmar sus sentimientos en medio de las críticas, resaltando que su historia con Levy ha sido significativa en su vida.

