Lupillo Rivera reacciona al compromiso de su papá don Pedro

Lupillo Rivera, cantante de música regional mexicana, ha reaccionado al compromiso de su padre don Pedro Rivera con Nataly Rodríguez.

Durante una entrevista con el programa ‘Hoy Día’, que transmite la cadena de televisión Telemundo, el ‘Toro del Corrido’ confesó que no ha hablado con él, pero que le contenta mucho que se esté dando una nueva oportunidad en el amor y se establezca con esa mujer.

“Yo pensé que era un show de televisión. No sé cómo estuvo el rollo, pero la verdad no puedo comentarte nada”, dijo.

Acerca de la boda, comentó que no han hablado mucho debido a la intensa agenda que tiene. “Mi jefe sabe que yo ando chambeando, de acá para allá y que me pierdo cosas muy importantes de la familia, pero es la vida que escogimos, que llevamos y hay que seguirle”.

“Mi jefe anda bien, anda contento y hay que dejarlo ser porque el viejo también se merece su felicidad”, afirmó.

El artista comentó también otro tema relacionado con su familia y es la intención de su madre de quitarse el apellido Rivera por la presión de algunos en las redes sociales.

Ante esto, el artista afirmó: “Va a haber fanáticos que se van a enfadar toda la vida porque son gente que son triste, que no tienen otra cosa que hacer”.

Añadió que hay que aguantar a este tipo de personas, pero sobre todo intenta no darle tanta importancia.

¿Qué se sabe de la boda de Don Pedro Rivera?

El señor ofreció una entrevista a ‘La Mesa Caliente’ en la que habló de su relación: “Los años son un número, pero como te sientas por dentro es como estás. Si yo me siento alegre, me siento joven, estoy joven, quiero ser un ejemplo para toda la gente de la tercera edad, que no se den por vencidos, que le echen ganas a la vida“.

El patriarca de la familia Rivera indicó que la diferencia de tener un amor a esa edad es que en la juventud se cometen muchos errores, pero ahora que es un hombre con experiencia ha aprendido a valorar más a las mujeres.

