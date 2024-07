Rodrigo Aguirre enfocado en brillar con el Club América

El delantero Rodrigo Aguirre se ha convertido en una de las esperanzas dentro de las Águilas del Club América para poder mantener sus altos estándares dentro del terreno de juego en este torneo Apertura 2024 y así poder avanzar a la Liguilla para luchar por el tricampeonato y convertirse en el único equipo en toda la historia en lograr esta hazaña dentro del balompié azteca.

El jugador viene de romper una racha en la que estuvo 15 meses sin marcar un sólo gol que terminó generando su rechazo dentro de las filas de Rayados de Monterrey por parte de la afición; este hecho generó que terminara en las filas del cuadro azulcrema y tal parece que necesitaba cambiar de aires para encontrarse nuevamente con las porterías para ser uno de sus principales dolores de cabeza.

En declaraciones ofrecidas para Mediotiempo el jugador destacó que se apoyó mucho del respaldo de sus familiares y en el coaching mental para poder dejar a un lado los problemas que estaba presentando en el terreno de juego para anotar goles y así recuperar su habilidad al momento de rematar para superar a los guardametas.

“Estos días estoy disfrutando de estar aquí. La negociación fue muy larga; entonces, se hizo difícil y larga la espera, pero ahora estoy contento de haber jugado, de estar compartiendo con mis compañeros, conociéndonos, feliz. Para mí es un orgullo muy grande, una oportunidad única que la vine buscando durante toda mi carrera; siempre apuntaba a estar en un equipo como este, una linda responsabilidad tener esta camiseta”, expresó.

“Siempre quieres ganarle al mejor, capaz que no compites, o no te da para ganar por un título; entonces enfrentar al más grande y ganarle te da esa satisfacción semestral o anual. Me encontré un club gigante y unos compañeros muy humanos, que me recibieron como si me conocieran de toda la vida, me trataron desde el primer día como uno más y eso, obviamente, te facilita las cosas”, agregó el jugador.

Para finalizar Aguirre destacó que lo menos que debe hacer un delantero es pensar en el tiempo en el que no ha podido marcar un gol debido a que esto le generará un daño mental mucho más grave al sentir la presión de todos los ámbitos en el campo; sostuvo que esto desconcentra a cualquiera sin importar el entrenamiento que tenga.

“Es solo una estadística, si te pones a pensar en esos 15 meses cuántos partidos jugaste, qué te pasó durante esos 15 meses. No era que no tratara de pensarlo, pero no lo pensaba todo el día. Empecé a ver las otras cosas que hacía bien, cómo era cuando jugaba, cuando no jugaba, que hacía cuando acababa de entrenar y empecé a ver las otras cosas buenas que hacía. El gol es una circunstancia, que a veces entra, a veces no; es trabajar para estar preparado para esa situación”, sostuvo.

“Empecé a ver que era mucho más que una persona que tenía que hacer gol. Sentía que era muy suficiente en todas las cosas que hacía, que siempre apoyaba a mis compañeros, tratando de ser positivo, de ver en qué podía ayudar, entrenaba más de lo que jugaba. El gol va a entrar cuando menos lo pienses, y me preparé para estar acá y en diez minutos hacer un gol; me enfoqué en las cosas buenas y no en las cosas malas”, concluyó.

