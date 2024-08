Cazzu reaparece tras la boda de Christian Nodal y le lanza una indirecta

La cantante argentina Cazzu reapareció de manera pública, a través del programa “Esto es ¡FA!”, luego de la celebración de la boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, el pasado 24 de julio en México.

Aunque la aparición entera de la trapera sudamericana se publicará de manera oficial el próximo 18 de agosto, la cuenta oficial del programa compartió un pequeño adelanto de su participación, la cual llamó la atención de un gran número de usuarios por la canción que interpretó Cazzu.

En el breve video compartido, se puede ver a la madre de la hija de Nodal cantando el tema “Como La Flor”, uno de los temas más icónicos en la carrera de la cantante del Tex-Mex Selena, que de manera lógica fue relacionada con la polémica relación entre ella y el intérprete de “Botella tras Botella”.

¿Cazzu envía indirecta a Nodal?

A pesar de la poca información revelada hasta el momento, sobre si Cazzu fue invitada a interpretar el tema de Selena o simplemente ella decidió entonar la canción, decenas de usuarios señalaron que la argentina pudo haber enviado una indirecta a su ex pareja con esta canción.

La canción, que catapultó a la cantante latina a lo más alto de la escena artística, habla sobre una relación fallida en donde una persona le desea lo mejor a su ex pareja a pesar del dolor que siente.

De igual manera, y dentro de la misma publicación, la protagonista menciona que dio todo su amor, por lo que no cree que pueda volver a amar.

A pesar del visible dolor que se externa en la canción, un gran número de seguidores de Cazzu señalaron que el tema podría ser solo una manera de dar por finalizada su relación con Nodal luego de la revelación de su boda hace solo una semana.

De igual manera, otro grupo nutrido señaló que la argentina ya ha “dado la vuelta a la página”, por lo que esta canción es meramente un tema que quería interpretar. Lo anterior, según los fans de la argentina, quedó demostrado cuando mencionó, a través de sus redes sociales, que su relación con Nodal terminó de la mejor manera, además de decir que “simplemente a veces el amor no funciona”.

Más de Cazzu interpretando "Como una Flor" de Selena Quintanilla en el programa "¡FA!" creado por el artista Mex Urtizberea. pic.twitter.com/rtpUyZIyw0 — Cazzu Data Comunidad (@CazzuComunidad) July 31, 2024

Lo anterior no ha evitado que la trapera sudamericana haya sido relacionada en recientes rumores que señalan que no tiene una buena relación con Nodal. Según lo revelado hasta el momento, la cantante no tiene la intención de que su hija obtenga la nacionalidad mexicana. De igual manera, se señaló que Cazzu habría exigido a Nodal una pensión de más de $100 mil dólares. Sin embargo, y según lo revelado, el mexicano logró reducir esta cantidad a solo $7 mil dólares.

Hasta el momento, ninguno de estos rumores ha sido desmentido o afirmado por alguno de los involucrados.

