Horacio Pancheri es visto como “novio tóxico” y se defiende

Horacio Pancheri ha sido un tema de interés en los medios debido a las revelaciones de sus exparejas sobre su comportamiento en relaciones del pasado. Durante una reciente entrevista con el programa “De Primera Mano”, él abordó estas acusaciones de manera directa y defendió su postura, señalando que ha superado esa etapa de su vida y que no considera necesario seguir hablando de situaciones pasadas.

“En mi caso, me separé porque las cosas no funcionaban. Algunas relaciones terminé mejor que otras, y algunas de mis exes siguen hablando y ensuciándome. No entiendo por qué no disfrutan de su pareja actual, pero bueno, les gusta hablar. ¿Me afecta? Cero, no me afecta“, dijo en exclusiva para el mencionado programa de televisión.

Su enfoque parece estar en avanzar y enfocarse en su presente, sugiriendo que estas dinámicas y etiquetas de “parejas tóxicas” no deberían tener espacio en su vida actual. Con un tono reflexivo, enfatizó la importancia de dejar atrás esos episodios y continuar con su desarrollo personal.

El actor ha abordado con sinceridad los rumores sobre su pasado, en las que algunas de sus relaciones sentimentales lo acusan de una conducta inadecuada. En su intento por aclarar las cosas, Pancheri destacó que estas experiencias pertenecen a un capítulo cerrado de su vida.

Horacio aprovechó para destacar que: “Nunca hablé mal de ninguna ex mía. Las cosas no funcionaron y dimos un paso al costado, como le pasa a cualquier persona. Me daría pena estar ahora casado y hablar de mi expareja”.

Con un tono firme, hizo un llamado a no seguir alimentando esta narrativa y a dejar el pasado atrás. El actor también enfatizó que se encuentra en un momento de transformación y autodescubrimiento, lo que le permite mirar hacia adelante sin cargar con viejas polémicas.

“Me dejan como el malo de la película siempre, y la gente tiene ese concepto de mí. Si yo hablara, podría decir muchas cosas más, pero calladito me veo más bonito. Les deseo lo mejor a mis exparejas”, agregó.

