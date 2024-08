Arturo Carmona dice cómo se lleva con Aracely Arámbula tras reencontrarse

Arturo Carmona dejó en claro que su relación actual con Aracely Arámbula es puramente profesional y amistosa, sin la intención de reavivar un romance del pasado. Aseguró que ambos han seguido adelante con sus vidas y que este reencuentro en la obra de teatro “Perfume de Gardenia” ha sido más bien una oportunidad para reconectar en términos de trabajo.

“Ha sido un gran encuentro, es una mujer muy profesional, una mujer que merece todo mi respeto. Estamos muy compaginados todos para dar un buen espectáculo, estar concentrados para dar lo mejor de nosotros“, expresó frente a los medios de comunicación.

Durante la conversación con los reporteros, añadió que: “Creo que, por salud de todos, de mi persona, lo mejor es llevar la fiesta de esta manera, profesional al 100 por ciento“.

“Tomamos la decisión de tomar caminos diferentes y distintos, pero eso no quiere decir que vayamos a estar mal. Al contrario, nos llevamos muy bien, somos buenos compañeros. Es una historia que voy a guardar siempre con mucho cariño y la voy a recordar siempre de la misma manera“, explicó.

Carmona expresó que, aunque tienen buenos recuerdos de su relación anterior, han madurado y evolucionado como personas y como artistas. El actor enfatizó que su enfoque actual está en la producción teatral y en disfrutar de la experiencia laboral juntos, dejando claro que no hay expectativas románticas entre ellos. Esa sinceridad y claridad son lo que marcó su discurso y su actitud frente a los medios, mostrando que, aunque el pasado siempre guarda un lugar especial, el presente y el futuro son lo que realmente importan.

Arturo Carmona siempre deja clara la situación con Aracely Arámbula

“No, no (hay posibilidad de que se reviva el romance con Aracely Arámbula). Ya lo hemos aclarado. Son 15 años que tomamos caminos distintos. Le deseo siempre lo mejor; me da mucho gusto que le vaya muy bien en su vida, en su carrera. Ahora vamos a compartir que, hace mucho, la gente lo ha estado pidiendo y que fue un éxito y hace años queremos que suceda lo mismo ahora”, expresó en el mes de julio a ‘Imagen Televisión’.

