Chiky Bombom manda mensaje a Daniel Arenas por su salida de ‘Hoy Día’

La presentadora de televisión Chiky Bombom lanzó un mensaje en Instagram para despedirse de Daniel Arenas, quien estuvo en el programa ‘Hoy Día’, de Telemundo, hasta este 1 de agosto.

La dominicana usó su cuenta en Instagram para compartir varias fotografías junto al colombiano, con quien compartió durante varios meses en la pantalla chica.

Para agradecer los momentos que vivieron la creadora de contenido dijo: “Hoy aprendí que cuanto más fuerte sea el porqué, más fácil será el cómo y qué en La ejecución es donde se prueba la verdadera pasión y dedicación que tienes hacia algo. Puedes tener ideas y planes, pero lo que realmente importa es si estás dispuesto a trabajar duro y llevar a cabo esos planes de manera implacable”.

Posteriormente le dijo: “Daniel Arenas, mil gracias por enseñarme tanto, por creer en mí, por animarme, por darme fuerzas cuando me derrumbaba, gracias por agarrar una de las manos de Dios y decirme Chiky agárralo”.

“Gracias por tus risas y por ser tan honesto a mi alrededor. Daniel Arenas, para mi fue un honor haber tenido la bendición de trabajar contigo, ojalá y volvamos a coincidir en algún proyecto, te valoro, te respeto y te apoyo. Dale que tú puedes”, añadió.

¿Qué pasó con Daniel Arenas de ‘Hoy Día’?

Hasta este 1 de agosto estuvo en el programa matutino. La decisión la tomó el famoso desde hace unos meses, según comentó en el show de entretenimiento.

“Hay ciclos de vida y yo soy una persona que defiendo a capa y espada y en estos momentos tengo prioridades muy personales y por eso tomé la decisión. Esto no fue hace poco, desde hace un par de meses se tomó la decisión y de hecho Telemundo, muy honradamente y generosamente, me llamó para renovar mi contrato, pero le di muchas gracias, les comenté lo que estaba pasando en mi vida y me entendieron”, dijo.

Previamente, su compañera Penélope Menchaca lo despedía con emotivas palabras: “Tenemos que decirle adiós a un gran amigo y a un conductor que no solamente ha llenado sus mañanas de alegría, sino que va a dejar un vacío tremendo en el corazón de todos nosotros. Es alguien que se ha ganado nuestro cariño, respeto, admiración, es un gran compañero, pero sobre todo un ser humano”.

