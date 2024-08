¿Quién será el reemplazo de Daniel Arenas en Hoy Día?

Daniel Arenas, presentador y actor colombiano, anunció este 1 de julio que ya no estará en el programa ‘Hoy Día’, que transmite la cadena de televisión Telemundo. Ante esto, muchos creen que Clovis Nienow quien ocupe su lugar, debido a la receptividad tan positiva que ha tenido por parte del público.

En la cuenta en Instagram del show, en la que compartieron el mensaje del artista para poner fin a este proyecto, hubo muchos comentarios por parte de usuarios que pedían a Clovis como conductor fijo del espacio matutino.

Algunos mensajes que se leyeron fueron. “Clovis sería el reemplazo y complemento ideal. Clovis ha demostrado que puede hacer el trabajo y es capaz de aprender, además se lleva muy bien con los demás miembros de hoy día. Daniel puede estar seguro de que Clovis podrá aportar el corazón que trajo a Hoy Dia. que Dios les abra las puertas a ambos en la vida profesional”.

Otros comentarios que dejaron para opinar de posibles cambios fueron: “Creo que Clovis será el próximo presentador. Aunque esos zapatos los dejó muy grandes. Gran hombre”.

La opinión del público apuntó también a cómo este proyecto quizás no era el ideal para Daniel Arenas: “Él es mucho para ese programa, mismo que se ha convertido en plataforma de lanzamiento para los sin talentos, gente que con decir estupideces, utilizar lenguaje malsonante se han convertido en lo q este mundo hoy en día quiere sean, grandes fraudes. Gracias a Dios salió de ahí, lo que le viene de ahora en adelante estará a su altura. Felicitaciones, los valores vienen de casa y permanecen con nosotros a lo largo de la vida. Éxitos en tus nuevos proyectos”.

¿Por qué salió Daniel Arenas de ‘Hoy Día’?

El artista compartió al aire un mensaje en el que hablaba de que su tiempo en el programa terminó por decisión propia y que no tuvo inconvenientes con Telemundo.

“Nadie me está despidiendo de la empresa, no hubo ningún problema, adoro y amo a Telemundo y sobre todo a mi programa ‘Hoy Día’, que va a ser por siempre mi casa. Estoy enormemente agradecido por la oportunidad que me dieron, de estar con ustedes todos los días, de conducir un programa como este que es una gran responsabilidad”, dijo.

