A Chiky Bombom se le cayeron dos dientes en el show ‘Hoy Día’

La presentadora dominicana de televisión Chiky Bombom habló de una situación que asegura que vivió en el programa ‘Hoy Día’ (Telemundo), del cual forma parte junto a otras figuras de la pantalla chica como Penélope Menchaca, Daniel Arenas, Andrea Meza, Carlos Calderón entre otros.

“Familia, primer desahogo y uno de los más trágicos, tengo que desahogarme con alguien, necesito ser escuchada”, decía al comienzo.

Luego de esto, la conductora explicó que la mañana de este miércoles cuando desayunaba sintió algo en su boca y cuando se vio se le habían caído dos dientes. “Me tragué uno y el otro lo tuve que escupir y correr, pedirle permiso a mi jefa para poder ir al dentista”.

Además de esto, comentó que se construyó rápidamente su sonrisa para que el público pueda disfrutarlo todas las mañanas en ‘Hoy Día’.

Chiky Bombom reflexionó sobre este hecho: “Por eso le digo, mi amor, que usted tiene la solución de arreglar cualquier situación en su vida, positiva siempre, sonrisa nueva”.

Por los momentos, la dominicana no ha revelado más detalles de este mal rato que vivió.

Chiky Bombom llena de diversión a ‘Hoy Día’

Recientemente, la artista que empezó a ser famosa por sus contenidos en las redes sociales, protagonizó una escena en redes sociales junto al actor Clovis Nienow, quien participó en el reality show ‘La Casa de los Famosos 4’.

En la cuenta en Instagram del programa compartieron el material y las reacciones de la gente no faltaron.

Algunos televidentes comentaron: “‘Pasión de Gavilanes con los protagonistas Clovis como Emiliano y Chiky Bombom como Chiky Bombom”.

La oportunidad de estar en este show ha sido fundamental para el desarrollo de la artista y por eso ha debido prepararse, según ha comentado previamente: “Normalmente en la vida para tú alcanzar cierto éxito y para tú alcanzar ciertas cosas tienes que hacer cosas distintas y normalmente esas cosas distintas que debes de hacer no siempre te gustan, no siempre te encantan, no siempre te hacen sentir cómoda. Pero hay que hacerlo porque hasta la Biblia lo dice que en la vida hay que sacrificarse”, dijo hace unos meses en Instagram.

Sigue leyendo:

· Las remodelaciones en casa de Chiky Bombom siguen avanzando

· Chiky Bombom habla de su futuro en Hoy Día y de sus proyectos futuros

· Chiky Bombom entra a ‘La Casa de los Famosos’ días antes del estreno para conocer los cambios que hicieron