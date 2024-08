Claudia Lizaldi aclara si su ex le fue infiel con Ingrid Coronado

Claudia Lizaldi ha aclarado la situación respecto a su expareja, Germán Bricio, y su nueva relación sentimental con Ingrid Coronado, dejando claro que no hubo infidelidad entre ellos. La conductora de ‘Máster Chef México’ confirmó que su rompimiento y el inicio del romance de su ex con la presentadora de ‘Sale el Sol’ ocurrieron en tiempos separados, lo que disipó las especulaciones sobre una indiscreción.

“No, luego llegó otra persona que me contó cosas que terminó la historia de cuadrar muy bien. No hubo infidelidad y qué bueno que lo preguntes también, y hay mucha gratitud, mucho agradecimiento“, dijo en exclusiva para ‘Ventaneando’.

A pesar de la atención mediática, Lizaldi ha mantenido una postura reservada al abordar el tema, pero en entrevistas recientes, como en el mencionado programa reafirmó que no hubo ninguna falta de respeto durante su relación.

“Yo dije: ‘Agua que no has de beber déjala correr’. Se acomodaron los tiempos, pero además cuando se acomodaron los tiempos, por las historias que me contaron, también se acomodó todo, dentro de mí, dije: ‘¡Uhh!'”, agregó sobre el tema.

En otra conversación en el canal de YouTube de Alan Saldaña, mencionó que no ha tenido contacto con Coronado y que no tiene interés en establecer comunicación, dejando claro que no siente resentimiento hacia la situación.

“No, pero cómo, ni problema hay, no tengo interés. Claro, chamba es chamba. Yo me río, la verdad es que tengo una piel ya muy gruesa, no me gusta que hablen de mis hijos y menos mentiras, muy desagradable de su parte, pero eso es él y como yo le comenté en un correo electrónico: ‘El amor de mis hijos te quedó inmenso, compadre’, pero mis hijos tienen un papá y saben a quien decirle papá”, dijo en el espacio de Alan.

Ingrid Coronado se comunicó con Claudia Lizaldi

“Lo primero que hice fue agarrar mi celular y escribirle un mensaje diciéndole que, por el beneficio de su corazón, le iba a mandar esta información para que ella no creyera que había sido así. En ese momento le mandé el pantallazo del mensaje de Verónica en donde me estaba pidiendo eso con la fecha, el pantallazo del primer mensaje de Germán hacia mí”, contó Coronado en ‘Sale El Sol’.

